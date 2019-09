Carlos Parra dirigirá al primer equipo del Hércules San Vicente

El Hércules San Vicente comienza la nueva temporada plagada de ilusiones, desde el senior hasta el resto de equipos que conforman una nutrida cantera.

Durante el verano el club se ha centrado en cerrar varias renovaciones importantes a las que ha unido algunas incorporaciones, configurando una plantilla formada por Sabino, Fran, Juanma, David, Kilihan, Javi, Cruz, Yigael, Miguel, Gianni y Javier B.

Durante estos días se llevarán a cabo las pruebas de captación y también se han hecho ubicados los horarios de entrenamiento que serán en el colegio Victoria Kent.

Regreso de Carlos Parra

Carlos Parra será el nuevo entrenador del primer equipo de la entidad blanquiazul. El que fuera portero del club sanvicentero durante 9 años, desde los inicios en el Racing San Vicente hasta las tres temporadas en Segunda División de la LNFS, vuelve a su casa como entrenador para formar a las generaciones senior venideras y ayudar al club a, paso a paso, regresar a la categoría que merece.

“No he podido decir que no” es lo primero que apunta Carlos Parra en cuanto le preguntas porqué ha aceptado la oferta del Hércules San Vicente. “En cuanto me llamó la directiva no pude negarme. Por un lado esta siempre ha sido mi casa y sé que va a ser cómodo trabajar por aquí. Y lo segundo que me atrae es la seriedad tanto de la institución como del proyecto que tienen entre manos, del cual quiero ser partícipe. Creo que es el momento perfecto y tengo la edad adecuada para iniciar esta andadura como entrenador”.

Carlos Parra siempre se ha caracterizado por su autoexigencia, y como entrenador no iba a ser menos: “Mi objetivo es el ascenso. Soy consciente de que el equipo es nuevo, tanto como yo en los banquillos, pero no pienso en otra cosa que no sea ascender de categoría”. Y así se lo ha trasladado a los jugadores, con los que tuvo un primer contacto el jueves pasado, a los que le hizo saber que “vamos a hacer un equipo para conseguir la promoción y que se mentalicen desde el día uno que esa es la meta”.

En cuanto a los valores, que traslada desde el parquet al banquillo, también los tiene claros. Más allá de los conocimientos tácticos y técnicos que te dan una carrera como la de Carlos Parra, longeva y exitosa, él pretende añadir “carácter y trabajo. El que ya me conoce sabe que es así, yo voy a poner sobre la mesa eso y a partir de ahí, cada uno, debe añadir su granito de arena, su calidad y sus cualidades… Pero yo quiero imprimir al equipo carácter, mucho trabajo y sacrificio”.

Campus de Verano

Después de siete semanas el ‘Campus Hércules FS’ en su cuarta edición veraniega ponía el punto y aparte el viernes pasado. Más de 50 niños han pasado, entre niños y niñas que han repetido y los que han llegado nuevos.

Baloncesto, natación, fútbol, pádel, tenis, hockey y, por supuesto, fútbol sala son los deportes que han practicado. ¡Algunos de ellos incluso sobre una pista resbaladiza! Además de talleres y juegos infantiles para los más pequeños. Y para las horas de más calor y reposo, también había sesión de Play Station en el proyector de la sala de juntas del Patronato de Deportes de San Vicente del Raspeig. Todo ello bajo la tutela y supervisión de nuestro equipo de monitores cualificados.

Como colofón a las siete fantásticas semanas se celebró una comida es el Restaurante SanVi Sport Life, lugar habitual de avituallamiento del Campus donde un año más se ha recibido un trato genial, con todos los niños que habían pasado al menos una semana con nosotros.