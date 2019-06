El Barça y el Betis se apuntan a la San Vicente Cup

Un torneo consolidado que crece edición tras edición. La Ciudad Deportiva Municipal acogerá la cuarta edición de la San Vicente CUP Fútbol 8 alevín y benjamín los días 14 y 15 de junio. Como novedad, este año la competición contará por primera vez con presencia internacional, el equipo ruso FC Nizhny Novgord. También por primera vez participan los equipos del F.C. Barcelona y Real Betis C.F.

× 1 de 5 Ampliar × 2 de 5 Ampliar × 3 de 5 Ampliar × 4 de 5 Ampliar × 5 de 5 Ampliar Prev Next

El evento deportivo, organizado por el Ayuntamiento de San Vicente y la U.E. Gimnástic Sant Vicent C.F., ha sido presentado en el hall del Ayuntamiento en rueda de prensa por el alcalde en funciones de San Vicente, Jesús Villar; el director deportivo de la U.E. Gimnástic Sant Vicent C.F., Enri García; el vicepresidente, Julián García; y el gerente de la Villa Universitaria, Eduardo de Temple.

Los diferentes equipos de las categorías benjamín y alevín disfrutarán de un torneo donde la convivencia, formación y sobre todo el intercambio de experiencias marcarán el ritmo. El F.C. Barcelona, el Real Betis C.F., el Málaga C.F., el FC Nizhny Novgord, el Atlético de Madrid C.F., el Levante U.D., el C.F. Murcia, el F.C. Benidorm, el C.F. La Nucía, el F.C. Jove Español de San Vicente, el Ciudad de Alcoy, la U.E.Gimnástic Sant Vicent C.F., y el C.F. Promesas Elche serán todos los participantes. En total se dan cita 14 clubes, con 336 jugadores y 48 técnicos deportivos.

Las principales novedades de esta edición serán la presencia del equipo ruso FC Nizhny Novgord, club que destaca principalmente por su fútbol formativo y por ser la cantera de los grandes clubes de Moscú; y la participación del F.C. Barcelona y del Real Betis C.F. Los equipos rusos estarán durante toda la semana residiendo en San Vicente y disputando partidos amistosos.

Las principales novedades de esta edición serán la presencia del equipo ruso FC Nizhny Novgord, club que destaca principalmente por su fútbol formativo y por ser la cantera de los grandes clubes de Moscú

El alcalde en funciones de San Vicente, Jesús Villar, ha destacado la importancia a nivel de formación que tiene para los pequeños que participan porque “para ellos es un premio al trabajo realizado durante todo el año”. Además, ha resaltado el papel que citas como esta tienen para San Vicente ya consolidadas en el tiempo “que muestran todo el potencial que tienen nuestras renovadas instalaciones deportivas y todo lo que el municipio puede aportar a nivel de turismo deportivo”.

El concejal en funciones de Deportes, José Luis Lorenzo, que no ha podido asistir a la rueda de prensa al no encontrarse en el municipio, ha valorado muy positivamente el evento y ha querido señalar que “hemos cumplido el sueño de que la San Vicente CUP sea internacional”. “En esta edición no solo contaremos con el futuro del fútbol a nivel nacional sino de los que serán referentes a escala internacional. Esperamos que este torneo contribuya a la formación que los llevará a cosechar grandes éxitos en el futuro”.

Ambos han agradecido tanto a la U.E.Gimnástic Sant Vicent C.F y a la Villa Universitaria su esfuerzo e implicación para poder llevar a cabo este torneo.

Por su parte, el director deportivo del U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F., Enri García, ha subrayado durante su intervención que “para nosotros es un orgullo poder presentar una nueva edición de la CUP con grandes novedades”. “Seguiremos creciendo y ahora nuestro siguiente paso es hacer que sea referencia a nivel nacional”, ha destacado.

“Para nosotros es ilusionante que tanto el Ayuntamiento como la U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. cuente con nosotros para este tipo de eventos. Pondremos todos nuestros recursos y capacidades para estar a la altura”, ha señalado el gerente de la Villa de la Universitaria Eduardo de Temple.

Sobre la competición

El torneo se desarrollará en dos fases el sábado, 15 de junio. La primera de ellas se disputará por la mañana a partir de las 09:30 horas, en cuatro grupos formados por 3 equipos cada uno de ellos, de los que se clasificarán los dos primeros. Los últimos de cada grupo jugarán una fase de consolación que finalizará a las 14:00 horas. La competición se reanudará con la jornada de eliminatorias a las 16:00 horas. Está previsto que a las 19:30 horas se dispute la final. Posteriormente se hará entrega de los trofeos a los ganadores.

Previamente el viernes, 14 de junio, tendrá lugar una ceremonia inaugural en la Ciudad Deportiva Municipal. La Villa Universitaria será un año más el lugar donde se hospedarán los jugadores durante la noche del viernes al sábado.