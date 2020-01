El Alted se toma la revancha contra el Iraklis

× 1 de 6 Ampliar × 2 de 6 Ampliar × 3 de 6 Ampliar × 4 de 6 Ampliar × 5 de 6 Ampliar × 6 de 6 Ampliar Prev Next

JORNADA 17 C.D. IRAKLIS 1 - 5 C.F. ALTET "B"

Correspondiente al partido Jornada 17 Grupo XIII de segunda Regional Amateur entre C.D. Iraklis Vs C.D. Altet C.D. IRAKLIS 1 - 5 C.D. ALTET

El C.D. Altet llegó a San Vicente posiblemente con ganas de revancha tras perder el partido de la primera vuelta por infringir las reglas y hacer una alineación indebida. Partido muy importante para los dos conjuntos, que sirvió al Alted para adelantar al iraklis en la clasificación.

El Altet comenzó el partido con una marcha más que el iraklis, los visitantes comenzaban con más intensidad que su rival. En el minuto 2 el conjunto rojiblanco a punto estuvo de ponerse por delante en el marcador prácticamente como se dice sin querer, un balón largo sin aparente peligro llega al área blanquiazul, el meta del iraklis José se disponía a atrapar un balón sin más dificultades cuando desafortunadamente se le escapa de las manos y el balón se dirigía directo a la portería local, a escasos metros de la línea gol llegaba el central irakliano Jorge que enviaba el esférico a córner evitando el primer gol del partido.. En el minuto 14 una contra del Altet termina con un balón largo a Adrián que envió el balón al fondo de la red Sanvicentera marcando el 0 - 1. El Altet comenzó siendo eficaz en ataque, el primer disparo a portería contraria lo convertía en gol y se adelantaba en el marcador. El Iraklis tras encajar el gol quedaba algo tocado mientras que el Altet se crecía moralmente reforzado por ponerse delante en el marcador. Al Iraklis prácticamente no le daba tiempo a reaccionar cuando en el minuto 18 el jugador del Altet Juan marcaba el 0 - 2.

El conjunto Irakliano no arrojó la toalla y se puso el mono de trabajo para intentar conseguir el gol para recortar el marcador. Los locales cogían la batuta del partido y comenzaron a dominar ligeramente el partido ante un Altet que se defendía como podía tratando de salir a la contra. El Altet, aunque llevaba dos goles a favor, sufría ante un iraklis que tenía ocasiones claras de gol para poder recortar el marcador e incluso poder empatar. A pesar del esfuerzo de los locales en el minuto 29 el Alted en un saque de bande consigue el 3-0 con el que termino la primera parte.

2ª PARTE Antes de comenzar el segundo tiempo el Iraklis realizaba su primera sustitución entraba al terreno de juego Vázquez sustituyendo a Sergi. El Iraklis comienza la segunda parte con la entrada de Vázquez por Sergi ,decidido desde el inicio a buscar el gol, pero enfrente tenía un Altet serio en defensa que se defendía y trataba de salir a la contra. La primera ocasión de la segunda parte fue para el Iraklis en el minuto 52 con un remate de Pasku que se iba directamente fuera por la línea de fondo. El Altet vivió la segunda parte de la renta de la primera parte, los rojiblancos no tenían prisa y trataban de parar el ritmo de partido que le imprimía los blanquiazules. En el minuto 59 el Iraklis realiza una nueva sustitución, entraba al terreno de juego el último fichaje del Iraklis que debuta hoy en el conjunto blanquiazul, Álvaro que sustituía a Zaragoza. El Iraklis ponía toda la carne en el asador buscando el gol que tanto necesitaba pero el gol se negaba y no llegaba. Con la sustitución ofensiva por parte del Iraklis el Altet comenzaba a ser más peligroso a la contra y gozaba de alguna ocasión para aumentar la diferencia en el marcador. En el minuto 68 el Altet sale al ataque y su jugador Javier desde muy lejos dispara, el balón entra a la portería local por la escuadra derecha y con un golazo marcaba el 0 - 4. Cuando el Iraklis se estaba reponiendo del gol encajado y volvía a tener ocasiones de gol llegaba el minuto 77 donde el Altet con una contra conseguía aumentar la distancia y Francisco marcaba el 0 - 5. De nuevo jarro de agua fría para el Iraklis que veía como su rival no perdonaba y ya tenía los tres puntos camino del Altet. En el minuto 80 el técnico del iraklis realiza una nueva sustitución entra al terreno de juego el Capitán Perejo que sustituye a Clavel. En el minuto 82 el Iraklis realiza su última sustitución entraba al terreno de juego Yair que reaparece tras la lesión del último partido del 2019 reemplazando a su compañero Islam. En el minuto 86 el jugador del Iraklis Yair busca un balón dividido pegado a la línea de banda izquierda a unos dos metros de la línea de fondo, el jugador rival Raúl que lucha por el balón entra con la plancha impactando en la pierna del jugador blanquiazul. El arbitro tenía dudas pero el jugador visitante reconocía la entrada y pedía disculpas al jugador. Acto que HONRA al jugador rojiblanco. La falta se cuelga al área visitante y tras varios rechaces aparecía el TIGRE y gran Capitán blanquiazul Perejo que de cabeza enviaba el esférico al fondo de la red de la portería rival marcando el definitivo 1 - 5. El Tigre Perejo se reencontró con el gol y se convierte en el primer jugador del Iraklis en marcar en tres temporadas diferentes. El partido llegaba al descuento con un Iraklis que no se rindió en ningún momento y dio la cara hasta el final del encuentro. El Altet se tomaba la revancha legalmente ante un Iraklis que estuvo mucho mejor de lo que indica el marcador. Pero no se puede dudar en que el Altet trabajó mucho durante el partido y conseguía los tres puntos. Solo queda felicitar al Altet por la victoria y desearle suerte.

ESTADÍSTICA GENERAL DEL PARTIDO C.D. IRAKLIS - GOLES: 1 (Perejo) - FALTAS: 8 - CORNERS: 4 - FUERAS DE JUEGO: 2 - TARJETAS AMARILLAS: 1 (Ángel) - TARJETAS ROJAS: 0 - PENALTIS: 0 C.D. ALTET - GOLES: 5 (Adrián - Juan - José - Javier - Francisco) - FALTAS: 9 - CORNERS: 3 - FUERAS DE JUEGO: 0 - TARJETAS AMARILLAS: 6 (Alejandro - Adrian - Javier - Camilo - Javi - Ivan) - TARJETAS ROJAS: 0 - PENALTIS: 0