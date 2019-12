Ciclistas y cazadores llegan a un acuerdo

En una reunión reciente impulsada desde la concejalía de Deportes, los cazadores y los ciclistas han llegado a un acuerdo para poder llevar a cabo sus actividades sin interferencias en el entorno natural de la zona norte de San Vicent.

El conflicto entre ambos colectivos surgió en el momento en el que las pruebas deportivas programadas por los ciclistas coincidían con los días de licencia de caza. La base del problema se encuentra en una falta de comunicación que, con el acuerdo alcanzado en la reunión se ha solventado. Además, el encuentro sirvió para sentar bases de futuro y trabajar conjuntamente.

A la reunión, asistieron el delegado provincial de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Óscar Corbí; la miembro del gabinete técnico de la delegación de Alicante, Carmen Soriano; el presidente del club de caza sanvicentero ‘La Cinegética’, Juan Torregrosa; acompañado del tesorero, Francisco Pastor y el vocal, Francisco García; la gerente de Trek Alicante, Rosana Uliarte; el presidente del Club Ciclista MTB Los Colegas de E.T., José Ramón Requena; y el concejal de Deportes, José Luis Lorenzo.

Estar en constante comunicación para poder coordinar los eventos deportivos ciclistas que pasan por la zona norte de San Vicente; así como consensuar las rutas por las que estos discurrirán, son los principales acuerdos a los que llegaron cazadores y ciclistas. De esta forma, los amantes de las dos ruedas evitarían pasar por los cotos de caza en aquellos periodos donde los aficionados a las prácticas cinegéticas se encuentran en el entorno.

“Los cazadores tienen doce mañanas al año para poder salir. Si estas fechas coinciden con eventos deportivos ellos no pueden cazar. Para evitar que todo esto no ocurra, es esencial que se planifiquen las fechas con tiempo para que no haya interferencias”, explicó el delegado provincial, Óscar Corbí.

Además, mostró el interés que posee el colectivo de los cazadores por colaborar en todo momento con el Ayuntamiento y todos las entidades deportivas que desarrollen sus actividades en el entorno natural.

El concejal de Deportes, José Luis Lorenzo, expresó el compromiso del Ayuntamiento de comenzar a trabajar conjuntamente con todos los colectivos “para que puedan llevarse a cabo todas las actividades”.

Del mismo modo, la gerente de Trek Alicante, Rosana Uliarte; y el presidente del Club Ciclista MTB Los Colegas de E.T., José Ramón Requena, se comprometieron a coordinarse con el club de caza local de cara a la organización de los próximos eventos deportivos ciclistas.