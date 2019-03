Carolina Ripoll: ”Es un sueño cumplido que en San Vicente haya un equipo de fútbol femenino”

El deporte ha formado parte de su vida desde pequeña. A los 7 años, practicaba Kárate y fútbol, siendo conocida como “La chica de La Huerta”, por ser la única del pueblo adentrada en “un mundo de hombres”. Ella, sin saberlo, se ha convertido en uno de los exponentes para ayudar a naturalizar la figura de la mujer dentro del mundo del deporte, llegando a conseguir recientemente nominaciones y menciones en las galas del deporte y la mujer.

No fue fácil decidirse, pero al no poder compatibilizar ambas modalidades, Carol se decantó por el césped y acabó desechando el tatami. Desde entonces, su vida no ha dejado de estar ligada al fútbol, contagiada por la pasión de Ángel, su padre, que incluso ha llegado a ser su entrenador.

Primero jugó en la liga escolar con el equipo de su colegio, La Huerta, ganándose el apodo al que hacíamos referencia anteriormente. Al pasar al instituto, dio inicio a una larga etapa en el SPA (Sporting Plaza Argel), el equipo que más ha luchado por el fútbol femenino en la provincia de Alicante. Carol jugaba como centrocampista y en esta época acumuló innumerables recuerdos que le fueron convirtiendo en todo un estandarte del equipo. “El partido que nunca olvidaré es el que jugamos en casa contra el Levante, en el que se decidía el primer puesto. Terminé agotada después de marcar a una chica que hoy día juega en EEUU. Ganamos y es un recuerdo imborrable”, señala Carol.

Mujer y deportista

En la tarde de ayer, Carol recogió junto a su equipo femenino del Gimnástic una mención en la gala de la mujer organizada por el Ayuntamiento de San Vicente. Un reconocimiento que le llena de orgullo, pero que no tapa las desigualdades con las que se ha topado a lo largo de su vida deportiva. “Como jugadora siempre me han respetado, pero como entrenadora tuve que dejar a un infantil masculino que entrenaba porque la situación se hizo insostenible”, lamenta. Para muchos hombres (padres y jugadores), sigue siendo difícil asumir que una mujer les entrene o dirija, aunque Carol apunta que se ha mejorado en los últimos años. “Gracias al patrocinio de la Liga Iberdrola y que los partidos se televisan, estamos ganando en cultura y el fútbol femenino cada vez tiene más presencia en los medios”, aunque también advierte que “queda mucho por avanzar”. De hecho, actualmente forma parte del cuerpo técnico de un infantil masculino y la acogida ha sido muy diferente. También, dentro de su labor como entrenadora escolar, ha tenido que lidiar con algún que otro comentario de los niños, que dentro de su inocencia dejan ver una educación recibida alejada de los valores de la igualdad en el deporte: “¿Tú vas a ser mi entrenadora?, si eres una chica”, le han dicho a Carol en algún primer día de curso. “Lo importante es que vamos avanzando, hace unos años me llamaban la chica de La Huerta porque era la única que hacía deporte, ahora en los patios de los colegios cada vez hay más niñas”, concluye.

Entrenadora

El principal enemigo de Carol a lo largo de su carrera han sido las lesiones: “He tenido 12 esguinces en un pie y en el otro 5 y una rotura”, recuerda con resignación. Este factor le hizo abandonar la práctica del fútbol a los 22 años y pasarse a los banquillos, primero como entrenadora del SPA y desde hace dos años con el femenino del Gimnástic: “Gadea y Enri me llamaron para decirme que iban a fundar un femenino y no lo dudé”, declara, pese a que los inicios no fueron fáciles. “Tuvimos que buscar jugadoras por redes sociales y poner carteles, empezamos de cero con algunas jugadoras que no sabían ni lo que era un fuera de juego, pero al final de la liga terminamos séptimas con un gran progreso de todas”, explica. Ahora el objetivo es consolidar al equipo y crear un femenino de cantera. “Para mi es un sueño cumplido que en mi pueblo haya un equipo de fútbol femenino”, concluye Carol, que en la pasada gala del deporte recogió los frutos a tanto trabajo siendo una de las nominadas como mejor técnico deportivo de cantera.

Perfil personal

Carol Ripoll es sanvicentera de nacimiento. Estudió en el colegio La Huerta y posteriormente pasó al IES Gaia. Después estudió un cicli superior de integración social y a sus 27 años es todo un ejemplo dentro del deporte sanvicentero. “Lo más injusto es que jugadoras de 1ª división no sean profesionales, ese es el paso que falta por dar”, reflexiona en el marco de esta semana donde se conmemora el Día de la Mujer.

Los que pasean por las tardes por la Ciudad deportiva están habituados a ver a Carol dar instrucciones en el anexo, en esos entrenamientos que prepara tan concienzudamente y poniendo en ellos todo su empeño. “Mi objetivo es que la final de temporada mis jugadores hayan progresado”, cuenta.

“Acabo más cansada los partidos ahora que cuando jugaba”, bromea, aunque no puede negar que “en ocasiones me pica el gusanillo de volver a jugar y las chicas me han pedido varias veces que me haga la ficha”. Este año tiene al Gimnástic femenino en la parte alta de un grupo muy igualado e incluso rascaron un meritorio empate contra La Nucía, que llegaba a San Vicente como líder invicto. Sin duda, Carol es todo un referente para la familia del Gimnástic pero también para todo el deporte sanvicentero.