Broche final a una trayectoria inmejorable

Quien le iba a decir a José Juan Melero cuando comenzó a practicar Hockey Patines en la mítica pista Cervantes que se convertiría en uno de los mejores árbitros del mundo. Tras más de 20 años de trayectoria, este año pone el broche a una exitosa carrera plagada de experiencias.

Tanto José Juan como su hermano comenzaron a jugar al Hockey con el club Atlético San Vicente, pasando posteriormente a las filas del CP Patín Raspeig el año de su fundación (1987). Este deporte siempre fue su pasión y desde entonces no ha dejado de estar vinculado a él, incluyendo la etapa como jugador en activo (hasta 1994) y dos años más como entrenador hasta que el arbitraje se cruzó en su camino.

No tardó en verse seducido por esta faceta y destacó en sus primeras apariciones, iniciando una trayectoria meteórica en la que luego profundizaremos. En estos inicios incluso antepuso su profesión a la familia, expulsando a su hermano durante un partido en una anécdota muy recordada por ambos pasados unos años.

Estuvo en los primeros World Roller Games de la historia que tuvieron lugar en China

También ha vivido la parte oscura del arbitraje, como cuando tuvo que ser escoltado durante un partido disputado de la Liga europea celebrado en Braga (Portugal). Pero sobre todo predominan innumerables recuerdos positivos que han ayudado a Melero a ser la persona que es ahora, cerca de cumplir los 50. Uno de los que nunca olvidará es el partido entre el Liceo y el Barcelona que decidía el campeonato, donde anuló un gol decisivo en los minutos finales y posteriormente se demostró en las cámaras que había acertado en su decisión

Sin embargo, ese cosquilleo ha ido mermando con el paso de los años. Lejos quedan esos inicios en los que Melero esperaba ilusionado cada designación y miraba el buzón varias veces al día esperando recibir un nombramiento que para él suponía una nueva aventura. Ahora, tras muchos años de viajes, reuniones técnicas o pruebas físicas, el desgaste se hace notar y ha decidido poner punto final a su carrera, no sin antes llevarse todo el cariño y reconocimiento de su pueblo.

Trayectoria

Tras iniciar su carrera arbitral en 1996 a nivel autonómico, José Juan Melero fue ascendiendo de rango y acumulando experiencias. En el año 2000 ascendió a categoría nacional, arbitrando más de 400 partidos en OK Liga (máxima categoría del Hockey español), además de 1ª Nacional y OK Liga Femenina. Ha participado en 10 copas del Rey, dirigiendo incluso una final (2013), disputada en Oviedo entre el Reus y el Vendrell. Ha estado presente en 10 campeonatos de España de diferentes categorías y también arbitró la final de la supercopa de España en 2017, celebrada en Barcelona en un partido que midió al Voltregà frente al Barça Lassa.

Ha arbitrado más de 400 partidos en OK Liga

Paralelamente, en 2010 ascendió a categoría internacional, arbitrando más de 30 partidos de las ligas europeas World Skate Euroliga-Europa Cup. Fue el encargado de dirigir la Final Four de la Europa Cup de 2016 disputada en Barcelona. También estuvo presente en el Europeo sub-20 de Viana do Castelo (Portugal) en 2018. Más allá de las fronteras europeas, ha participado en los mundiales sub 20 de Barcelos (Portugal) en 2011 y de Cartagena de Indias (Colombia) en 2013. Arbitró la Copa de las Naciones en Suiza (2015), así como los primeros World Roller Games de la historia en Nanjing (China, 2017).

Galardones

José Juan Melero López está considerado por la FIRS (Federación Internacional de Patinaje) entre los mejores árbitros del mundo de hockey patines. También ha sido reconocido como árbitro Internacional de élite por el World Skate Europa (Comité Europeo de Hockey Patines).

Ha sido reconocido por el Comité Europeo de Hockey Patines cm0o árbitro Internacional de élite

Pero casi más que estos reconocimientos a nivel mundial, le hace especial ilusión haber recibido el cariño de su pueblo, San Vicente, durante las recientes galas del deporte donde ha recibido el premio a mejor árbitro. En la edición de este año nos dejó uno de los momentos más emotivos, haciendo pública su despedida tras una trayectoria prácticamente inmejorable.