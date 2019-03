Adesavi desperdicia una renta considerable ante el líder y deja escapar la victoria

Dura derrota ante el líder por la forma, ya que se desperdiciaron 21 puntos de ventaja en la segunda parte.

Esta vez sí, desde el salto inicial mostraron confianza en sus acciones, y un juego basado en querer dominar que permitió jugar una primera parte plácida con un ritmo en el que el rival poco podía hacer. En esta dinámica la ventaja creció a buen ritmo, y solo los problemas en el rebote defensivo hicieron que el partido al descanso no estuviera roto del todo, aun así la renta estaba en los 20 puntos.

Tras el paso por vestuario, la consigna del rival fue clara, jugar lento, cerradas en defensa y vivir de los errores locales. En esta tónica lAdesavi no supo leer lo que estaba pasando y cayeron en precipitación ofensiva e inactividad defensiva, cuando en una situación así la defensa debería haber valido para seguir mandando. Los errores no cesaron y bajaron los brazos en exceso atrás, lo que llevó a un final igualado que esta vez no cayó del lado local.

Otros resultados

CTO. ESPAÑA 1ª DIV. MASCULINA: ADESAVI A 71 - PICANYA 78

SENIOR FEMENINO AUTONÓMICO: ALFAÇ 61 - ADESAVI 56

JUNIOR MASC. 1ªZONAL: POLANENS 69 - ADESAVI 110

CADETE FEMENINO PREFERENTE: ADESAVI 53 - GODELLA 52

CADETE FEMENINO 1ªZONAL: VILLENA 55 - ADESAVI 39

CADETE MASC. 1ªZONAL: ALFAÇ 76 - ADESAVI 57

INFANTIL FEM. 1ª ZONAL : ADESAVI 46 - ILICITANO 62

INFANTIL MASC. 1ª ZONAL: MONOVAR 22 - ADESAVI 62

ALEVIN MASC. PREFERENTE: GANDIA 48 - ADESAVI A 6

ALEVIN MASC. 2ªZONAL: ASPE 33 - ADESAVI B 24

BENJAMIN 1ª ZONAL: BENIDORM 52 - ADESAVI 72