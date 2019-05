“En EEUU el respeto hacia el árbitro es enorme”

Cristian Campo es un sanvicentero de 31 que ha trasladado a EEUU sus dos vocaciones; la enseñanza y el arbitraje. Nos cuenta su experiencia en el continente americano y la diferencia respecto del fútbol que tenemos en España. También nos habla de la especial relación con su hermano Rubén, árbitro asistente de 2ª División.

PREGUNTA: ¿Cómo empezaste en el mundo arbitral?

RESPUESTA: Siempre había tenido cierta curiosidad en saber qué siente y cómo ve las cosas un árbitro desde dentro. Un día vi un cartel en el que se iba a realizar un curso de arbitraje y allá que fui. Tuve la gran suerte de que aquel curso lo impartiera José Luís Lorenzo Ortega, que me enseñó muchas de las cosas que aprendí. Junto a él estaban Carlos Carbonell Hernández que actualmente continúa su labor arbitral en Segunda División “B” y Manuel Guardia que en ese momento acababa de ascender a la categoría de bronce del fútbol español. Muy buenos recuerdos tengo de aquel curso y mis comienzos.

P: Cuéntanos alguna anécdota que tengas en este mundo del arbitraje…

R: Después de casi 9 temporadas arbitrando en España y otra en EE.UU, con más de 1000 partidos siempre hay alguna. Recuerdo la final de un torneo que estaba siendo televisado, debíamos cumplir los tiempos que estaban marcados y no retrasar el inicio del partido. Justo cuando van a ir los asistentes a revisar a los equipos nos dimos cuenta de que no teníamos banderas. Después de llamar a mi hermano para que me trajera unas urgentemente, el organizador nos facilitó unas de los años 80, hicieron su función.

P: Y de repente, te vas ni más ni menos que a EEUU. ¿Como surgió todo?

R: Como muchas cosas en mi vida, pura casualidad. Me considero una persona inquieta y a lo largo de mi formación académica siempre había querido realizar una estancia fuera de España, por Europa pero también con un ojo en otros continentes. Mi compromiso con el arbitraje en España fue absoluto por lo que siempre tuve claro que lo más adecuado sería permanecer arbitrando en España durante ese tiempo. Cuando tenía un trabajo estable como docente en Alicante y las metas logradas en el arbitraje algo dentro de mi me decía que tenía que experimentar en otros lugares. Algunas personas cercanas no lo comprendían. El Ministerio de Educación convocó algunas plazas en el exterior (Estados Unidos y Canadá). Un día antes de finalizar la convocatoria, no sé muy bien cómo, me llegó el anuncio y por la noche lo cumplimenté. Al día siguiente en el trabajo traté de finalizar la gestión pero el sistema informático generaba errores, por lo que como todo era una causalidad decidí abandonar la idea. Por la tarde, cuando el plazo ya había finalizado recordé que podía enviarse por Correos. Insté a mi padre a remitir toda la documentación y, creo recordar, diez minutos antes de que cerrar correos logró conseguir el sello de envío en fecha de la convocatoria. Luego fui pasando entrevistas en Madrid, online con Estados Unidos y, sin ninguna presión, logré conseguir un trabajo como docente de español en Estados Unidos. Aquí estoy desde el mes de agosto.

P: ¿En qué zona vives exactamente? ¿Cómo es EEUU como país y sus gentes?

R: Actualmente estoy en Albuquerque, Nuevo México (sí, dónde la serie de Breaking Bad, por cierto he visitado muchos de los lugares que aparecen en ella). Está zona es lo más parecido a vivir en España, ya que muchas personas dominan los dos idiomas.

P: ¿Cómo es tu vida allí actualmente?

R: Estoy muy feliz. Tengo un buen horario laboral, trabajo de lunes a jueves por lo que dispongo de mucho tiempo libre que ocupo haciendo lo que más me gusta, arbitrar. Aquí hay una cantidad incalculable de partidos, torneos y ligas por lo que puedes arbitrar dos o tres partidos cada día. Trabajo hasta las cuatro de la tarde aproximadamente y luego suelo hacer deporte, arbitrar encuentros o salir con los amigos (el arbitraje me ha permitido conocer mucha gente local). Una vez por semana, suelo salir a correr a las seis de la mañana con árbitros de la zona. Y debido a mi configuración de la jornada laboral, trato de viajar lo máximo posible para conocer lugares de este continente.

P. ¿Cómo trasladaste el arbitraje a tu vida en EEUU?

R: Desde España, contacté con la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Al llegar, tuve que realizar exámenes técnicos y físicos y el primer fin de semana ya estaba arbitrando partidos. Durante este tiempo me han ido haciendo informes para evaluar los partidos y poder designarme encuentros de otras categorías superiores.

P: ¿Y como fue la escalada hasta el fútbol profesional?

R: Cuando llegué a aquí decidí tomarme un respiro después de nueve años intensos y un último año agotador en el apartado arbitral. Pero cuando amas el arbitraje no puedes dejarlo tan fácil. Llegué a mi escuela y la segunda persona que vi se dedicaba en sus ratos libres a arbitrar partidos de fútbol. El primer fin de semana en EE.UU ya tenía cuatro partidos en una liga privada. En el primer mes ya había realizado el curso de acceso. No me planteé nunca llegar a un nivel determinado pero después de colaborar con la Federación de aquí, realizar diferentes cursos y partidos en Colorado, Dallas, El Paso o Phoenix, me llegó la gran oportunidad de arbitrar mi primer encuentro profesional en la Liga United Soccer Ligue (USL), dónde coincidí con algunos jugadores españoles que están en el equipo de New México United. USL es la categoría inferior a la Majos Soccer Leagues (MLS).

“En España, aunque todo está cambiando, al árbitro no se le respeta lo suficiente”

P: ¿Qué diferencias hay entre el fútbol y el arbitraje de España respecto al de EEUU?

R: En España, aunque todo está cambiando, al árbitro no se le respeta lo suficiente.

Aquí en EE.UU he visto como en un partido de niños pequeños entre 10-12 años, a un espectador se le escapó un grito hacia el árbitro y éste paró el partido y le dijo que debía abandonar su asiento. Todo el mundo estaba mirando, el espectador avergonzado pidió perdón, se levantó y se fue. El respeto hacia el árbitro es enorme. Aquí no hay ningún tipo de presión hacia el árbitro, especialmente en categorías de fútbol amateur. En el fútbol profesional la gente va al campo a disfrutar y pasar la tarde. El fútbol aquí está despegando.

P: Cuéntanos alguna curiosidad que recuerdes de tus partidos en EEUU…

R: Estoy ayudando en la liga de escuelas en Albuquerque donde los estudiantes practican deporte, fútbol, y aprenden las normas mientras lo pasan bien. Es totalmente lúdico. Pues bien, yo arbitraba la última jornada del campeonato y uno de los equipos era mi escuela. Ellos no lo sabían. Durante el día me di cuenta de que el Coach tiene un error en el lugar y horario del partido por lo que, cuando se lo comunico, a toda prisa nos llevamos a los estudiantes al campo para poder llegar al partido. Fue muy divertido porque los jugadores y el árbitro llegaron en el mismo autobús! Eso en España sería impensable!

P: ¿Cómo te manejas con el idioma a la hora de tratar con los jugadores?

R: Tuve la suerte de estar en el programa de talentos como árbitro en España y aprendí mucho vocabulario futbolístico en inglés, ya que se nos pedía el conocimiento del mismo. También mi labor docente exige conocimientos en el ámbito de las lenguas por lo que haber estudiado previamente el idioma me ha permitido desenvolverme con cierta comodidad. Pero sin lugar a dudas, la ayuda más grande ha venido por parte del Comité de Árbitros de aquí que puso a dos personas bilingües en contacto permanente y me han ayudado en todo momento.

P: ¿Qué es lo que más echas de menos de San Vicente?

R: ¡La comida! La familia obviamente, los amigos y el entorno que tenía allí no se puede comparar. Salir a correr con mi hermano por nuestra ruta establecida por el parque Lo Torrent, Ancha de Castelar, el Polideportivo… no tiene precio.

P: Háblanos también de otras aficiones que tengas, al margen del deporte.

R: La verdad es que ocupo todo mi tiempo haciendo deporte y arbitrando después del trabajo. También sigo con la formación académica, por lo que apenas dispongo de tiempo para más cosas. Aprovecho los largos fines de semana -aquí de jueves a domingo- para -cuando no tengo partidos- viajar por EE.UU o México. Acostumbro a leer todos los días. Suelo ir a la montaña y a veces a esquiar.

Los hermanos Campo Hernández

P: Lo del arbitraje es cosa de familia. ¿Cómo es tener un hermano en 2ª división Española?

R: Todo un orgullo la verdad. Recuerdo sus comienzos, los entrenamientos juntos, la cantidad de exámenes, cursos de ascenso también juntos, experiencias, partidos… y ahora verle en la élite es una gran suerte para mí. Cuando me cuenta los partidos o ciertas jugadas, claro, sientes envidia de no poder estar ahí pero me alegro tanto por él como no podría ser de otra forma. Es un ejemplo de esfuerzo y trabajo diario en la vida. Un ejemplo para mí. Como hermano, me gustaría verlo en Primera División. ¿A quién no? Seguir trabajando cada día es el camino.

“Mi hermano es un ejemplo de esfuerzo y trabajo diario en la vida, un ejemplo para mí”

P: ¿Cual es el mejor recuerdo que tienes con él? ¿Te ha visitado?

R: Sí, tuve la suerte, por coincidencias de la vida, de recibir la visita de mi hermano. Como muchos viajes, después de confirmarse que él no tenía jornada de liga próxima a las vacaciones, cogió un vuelo a última hora y nos reunimos en Cancún diez días. Fue muy bonito vernos, contarnos experiencias y volver a entrenar juntos un día al menos.

El mejor recuerdo arbitral seguramente fue el partido que tuvimos en Alicante en aquel “Borussia Dortmund – Steaua de Bucarest”, ya que era el día de su cumpleaños. Lo disfrutamos mucho. El otro, en Madrid, en las pruebas físicas. Recuerdo que fuimos a Madrid de sorpresa, exclusivamente para animarlo en las pruebas de ascenso a Segunda División. Su carrera en la prueba de 2000 metros fue muy emocionante.