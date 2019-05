Tómbola Clínica Dental: La clínica donde encontrará todas las especialidades odontológicas

El Barrio Tómbola se caracteriza por su dinamización a nivel comercial y de servicios. Entre ellos, destaca esta clínica dental situada en la calle Vírgen del Puig (18), de la que vamos a conocer más detalles. Puedes contactar con ellos en el nº de teléfono 965175907.

Dr. Gabriel Gª Galipienso, director general y responsable de la unidad decirugía y ortodoncia

-PREGUNTA: Háblanos un poco de vuestra clínica dental…

-RESPUESTA: Soy el Dr. Gabriel Gª Galipienso, director general y responsable de la unidad de cirugía y ortodoncia de esta clínica pionera en el barrio alicantino de Tómbola a la hora de dedicarse a la práctica total de las especialidades odontológicas. Cubrimos el abanico completo del tratamiento del paciente: endodoncia, cirugía, implantes, prótesis dental y estética.

Una de las grandes ventajas que tiene el paciente es que recibe un tratamiento integral en la misma clínica, sin necesidad de desplazarse de una a otra. Son los especialistas los que se desplazan para dar esa atención. Ofrecemos bajo el mismo techo ortodoncia, tanto la habitual metálica como la invisible o cerámica.

Así como cirugías maxilofaciales o implantológicas. También importante destacar que pasa consulta una odontopediatra especializada en niños difíciles o con disminuciones físicas y/o psíquicas.

-P: ¿Qué cuidados básicos recomendamos para una higiene bucal saludable?

-R: Desde Clínica dental Tómbola recomendamos cepillarse la boca 3 veces diarias, pero ojo, cuando hablamos de “boca” nos referimos a boca, encías, lengua y mejilla. Entre las recomendaciones que damos también están no abusar del alcohol, del tabaco y visitar al dentista por lo menos una vez al año para hacer nuestras revisiones periódicas y comprobar si se necesita una higiene dental.

-P: ¿Cuál es el mejor tratamiento para una ausencia dental?

-R: Para la reposición de ausencias dentales tenemos tres tratamientos: - Prótesis removible: la famosa prótesis de quitar y poner.

- Puente fijo de cerámica: en el cual tenemos que tallar el diente de delante y el diente de detrás para reponer las tres piezas.

- Implante dental: lo más recomendado ante una ausencia dental.

Es un tratamiento fijo y cuyo soporte es el implante de titanio y la propia encía.

-P: ¿A qué edad crees que sería conveniente que un niño fuese por primera vez al dentista?

-R: A los 6 meses o cuando sale el primer diente de leche. Lo antes posible para poder hacer prevención, no tratamiento. Por desgracia, algunos padres acuden a la odontopediatra sólo cuando hay dolor y eso significa que es más difícil para los niños y no le han dado importancia a los dientes de leche con caries.

-P: Sabemos que vuestra clínica ofrece servicio de sedación dental. ¿Nos puede hablar de este tratamiento?

-R: La sedación es una forma distinta de tratar a los niños y mayores en el sillón dental. Las realizamos con frecuencia en personas con miedo a los ruidos, experiencias previas malas en otros dentistas, con dolor y que no han dejado tratarse, en aquellas personas o niños que tienen muchas caries en la boca… Es una técnica que hemos ido mejorando con la experiencia. Hoy en día hemos conseguido unir técnica eficaz y resultados espectaculares de tratamiento. Se consigue eliminar el miedo, que no duelan los tratamientos y que no se acuerden de lo que se le ha hecho.