Peluquería María José Carnicer: Se traslada a la calle Pintor Sorolla para seguir siendo un referente en el sector

Después de casi tres décadas dedicada a la peluquería en nuestro municipio, María José Carnicer da un paso más y se traslada a la calle Pintor Sorolla (nº 8). Con toda una vida de experiencia en el sector, abandona la calle Reyes Católicos en busca de un local más amplio en el que poder ofrecer un servicio todavía más completo a sus client@s.

Esta peluquería Unisex es la más recomendable si quieres apostar por un valor seguro, ya que la experiencia es el máximo aval de Mª José, que sin embargo no deja de formarse con cursos y máster en colorimetría. Además, cuenta con el apoyo de Christian, especialista en cabello masculino y en el que puedes confiar para presumir de una barba perfecta por muy rebelde que sea. Una combinación perfecta para lucir un look radiante este verano. Pregunta por su alisado láctico, que no daña el cabello y asegura una durabilidad cercana a los 6 meses. Otra opción es el alisado japonés, parecido pero todavía más permanente si se va retocando adecuadamente.

De cara a próximas celebraciones, apuesta por Mª José, que te dejará radiante con peinados ideales y adecuados para cada ocasión. A menudo la contratan en exclusividad para bodas y eventos; también confían en ella bellezas y cargos importantes de nuestro municipio, sabedoras que poniéndose en sus manos el resultado será el esperado.

Termina de convencerte ojeando sus redes sociales (Facebook e Instagram) donde podrás ver algunos de sus últimos trabajos. Además, ofrecen un horario flexible; de lunes a viernes de 9:30h a 13:30h y de 16:30h a 20:30h, los sábados de 9:30h a 14h. Sin embargo, los viernes no cierran a mediodía, así como otros muchos días en caso de que sus clientes tengan problemas de horario (también abren algunos sábados por la tarde).

No esperes más y descubre sus nuevas instalaciones recién inauguradas. Pide cita en el nº de teléfono 663 03 53 72.