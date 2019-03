Estrumetal Levante, S.L resurge ampliando horizontes

Estrumetal Levante, s.l., situada en C/ Cottolengo, 28 (tras el Tanatorio de San Vicente del Raspeig), también conocida como Metálicas Castilla, resurge ampliando horizontes.

Estrumetal Levante, S.L., se encuentra en C/ Cottolengo, 28 (tras el Tanatorio de San Vicente del Raspeig)

Habiendo crecido en experiencia y ampliado su flota, recientemente ha adquirido nuevos integrantes para su equipo y maquinaria especial para realizar trabajos de altura, tales como fabricación de cubiertas para naves industriales, reparación de las mismas, sustitución de canalones y su limpieza o mantenimiento.

Según nos indica su gerente D. Juan Carlos Veza, las cubiertas de las naves industriales no reciben normalmente el mantenimiento necesario, lo que lleva a un deterioro, que en ocasiones puede acarrear ya no solo una limpieza, si no una reparación completa. Desde reparación de goteras provocados por oxidación, sustitución de placas de cubierta completas por roturas derivadas del clima, cambio de remaches y tornillería, o sustitución completa de canales de recogida de aguas.

En algunas ocasiones obviar este tipo de revisiones ha causado grandes daños y han tenido que sustituir la cubierta de la nave al completo, causando un gasto al cliente innecesario, ya que podría haberse evitado con el mantenimiento adecuado. Por esto, aconseja el gerente, es tan importante una revisión anual, y sobre todo previa a las lluvias y a los temporales de viento.

Aparte de esta nueva dirección, disponen de más de 30 años de experiencia en cerrajería y fabricación de elementos metálicos a medida.

Desde parkings, cerramientos, estructuras con cubierta, naves industriales, barandillas, rejas, puertas correderas, puertas de entrada, hasta mobiliario a medida, ofreciendo así una completa personalización en cada trabajo realizado.

En caso de necesitar más información www.estrumetallevante.com