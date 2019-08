Nace una nueva escritora en San Vicente: Natalia Olmedo

‘Tu alma en mi lienzo’ es la novela más importante que ha escrito hasta la fecha y quería que estuviese datado en San Vicente. El alcalde ha querido conocer la historia de la escritora y de esta gran historia.

Natalia Olmedo empezó escribiéndole poemas a su padre hasta que a los 20 años terminó y autopublicó su primera historia. A sus 24 años, acaba de publicar la que considera la historia más importante en su carrera como escritora: ‘Tu alma en mi lienzo’.

Es una novela escrita en tres tiempos distintos: guerra, postguerra y la actualidad. El lugar elegido es San Vicente del Raspeig. ‘La documentación ha sido larga e importante. Conocer la época de la guerra no ha sido fácil’. También ha explicado que esta historia es tan importante por que es algo que ella quería sentir. He llorado mucho escribiendo. Tenía la necesidad de hacer algo más serio y así ha sido’.

Jesús Villar la recibió en el despacho y le animó a seguir escribiendo ‘Ayudaremos a todos los escritores emergentes y locales para daros a conocer. Es un orgullo contar con gente tan preparada y con tanto sentimiento’.

Se inspira leyendo a autores como J.K Rowlig y Carlos Ruiz Zafón. Es de las personas que cree que hay dos tipos de ideas ‘las que te vienen de golpe y no puedes hacer nada por cambiarlas y que te llevan por donde quieren y luego, las que te esfuerzas por pensar un poco más. Creo que a mí las ideas me suelen venir de golpe y son de esas que no dejan lugar a cambios por más que te empeñes’.

‘Tu alma en mi liezo’ puede adquirirse en numerosos puntos de venta como Amazon, El Corte Inglés o la Casa del Libro.