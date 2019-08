"Yo sí que cumplo"

× 1 de 2 Ampliar Imagen tomada hoy jueves a las 16h × 2 de 2 Ampliar Prev Next

La semana pasada una vecina llamó al servicio de recogida de enseres del ayuntamiento indicándoles desde el mismo servicio que el lunes de esta semana los dejara en el contenedor más cercano a su vivienda, que el martes por la mañana pasarían a recogerlos.

Cuál ha sido la sorpresa de esta vecina que comprobó que el martes por la noche los enseres seguían en el mismo lugar. La vecina pensó en un primer momento que las lluvias de ese dia eran el motivo por el que no habían pasado a recoger la basura. El día siguiente, miércoles, comprueba que todo sigue igual, y hoy jueves más de lo mismo. Laura M, la vecina nos comenta que "No alcanzo a comprender que por un lado nos estén recriminando a los ciudadanos que somos unos marranos por que tiramos la basura fuera de horas y cuando no debemos hacerlo y se sigue al pie de la letra lo que ellos te piden para evitar esa situación de insalubridad y suciedad resulta que la porqueria está igual que si no me hubiera molestado en llamar y guardarla en mi casa durante varios dias para que la cacareada imagen de la ciudad no resultara dañada. Yo sí cumplo, y a pesar de ello tengo que pasar la vergüenza de que no lo hago. Los vecinos que me vieron tirar estos enseres y que siguen viéndolos en el mismo lugar con el paso de los días pensarán, con razón, que soy una persona insolidaria e irresponsable. Muchas gracias a los servicios municipales."