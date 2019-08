Vox San Vicente: el azote político del Sr. Villar

Processed with Focos

No pinta nada bien el comienzo de legislatura de PSOE e IU en San Vicente del Raspeig y el tiempo dirá si se cumple el refrán "Lo que mal empieza, mal acaba."

En un Ayuntamiento todo debería ser transparente para los vecinos, porque todo se hace con dinero público. Cada puesto de trabajo que se crea, cada Concejalía, cada partida de dinero debe estar bien justificada y argumentada porque al fin y al cabo lo pagamos todos de nuestro bolsillo. Y qué menos que dos partidos como PSOE e IU que llevan la "transparencia" como una de sus banderas, den ejemplo de ello. Y es por esto que tal vez al Sr. Villar y al Sr. Beviá haya que recordarles que crear dos puestos de trabajo para que queden desiertos y una partida de dinero público para destinarlo a los sueldos "fantasma" de esos puestos, no es precisamente característica de un equipo de Gobierno "transparente". Más aún cuando todo eso ha sido pactado entre ellos, a puerta cerrada y a espaldas de toda la oposición para poder salirse con la suya.

Se le ve también el plumero a Ciudadanos cuando, ante esta alarmante situación, la solución que ellos han propuesto es la de: "os damos nuestro apoyo para esos dos puestos creados a cambio de que cedáis uno de ellos para repartirlo a medias entre PP y nosotros", que es lo que viene a decir la enmienda que registraron en el Ayuntamiento y además argumentaron en el Pleno del día 31 de julio, en lugar de poner el grito en el cielo por semejante actuación, impropia de un equipo de Gobierno decente.

Todo este oscurantismo y pelea por ver quien se queda con el hueso, contrasta de lleno con la claridad con la que Vox habla para defender los intereses de todos los vecinos. Estuvo muy acertado nuestro Concejal David García Gomis, cuando felicitó al Sr. Beviá en el pleno antes mencionado por "su nombramiento como Alcalde en la sombra tras el pacto de Los Molinos".

Y es que este juego de "dos dedicaciones fantasmas" hace vaticinar la jugada que vendrá por parte del equipo de Gobierno de San Vicente, ya que como bien explicó el Sr. García Gomis "(el Sr. Villar) tiene calentando en el banquillo a su socio pancatalanista, listo para debutar en cuanto se despisten sus bases", todo en un intento lamentable de copiar el pacto del Botánico. Eso explicaría la creación de la dedicación exclusiva que se adjudica el equipo de Gobierno y que, al menos de momento, no va a ser cubierta por nadie pese a, recordemos, estar presupuestada.

La otra dedicación exclusiva que se ha presupuestado, que no se ha adjudicado a nadie y que PP y Ciudadanos quieren repartirse al 50%, está en la oposición. Conociendo el modus operandi de la izquierda y más en concreto de los marxistas y pancatalanistas, quienes han demostrado estar más preocupados en tener un sueldo asegurado que en las necesidades del municipio, podemos aventurarnos a decir que es un puesto "preparado" para que cuando alguien en el actual equipo de Gobierno pase a la oposición, tenga el pan asegurado.

Si además tenemos en cuenta que el número de dedicaciones exclusivas a la oposición las han recortado, nos encontramos con un Ayuntamiento que, a puerta cerrada, ha buscado la manera de debilitar a la oposición todo lo posible y al mismo tiempo asegurar la paga a sus "compañeros de viaje".

Una actuación como esta solo puede deberse a que saben que ahora que Vox está en el Ayuntamiento, ya no van a poder "campar a sus anchas", haciendo y deshaciendo a su antojo. Quedan cuatro años por delante y desde Vox les recordamos las palabras del Sr. David García en el último pleno: "sepan ustedes que si el pacto de Los Molinos saca músculo, Vox no se va a acobardar", porque como bien dijo la Síndic y Diputada de Vox en las Cortes Valencianas, Dª Ana Vega: "Vox NO es el PP".