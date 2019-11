Una hermosa noche en el cine La Esperanza con un corto de David Valero

En esta vida tenemos que saber captar los momentos mágicos, que son necesarios vivirlos a tope para que tengan sentido, y nos impulsen el ánimo hasta límites indescriptibles.

Uno de esos momentos, que merecen la pena haberlo vivido, fue el pasado día 24-10-2019 en el CINE LA ESPERANZA DE SAN VICENTE DEL RASPEIG, en el estreno del corto cinematográfico LOS BENGALAS ORQUESTA, una historia de DAVID VALERO.

Me consta que el grupo humano de todos los que han trabajado y colaborado, para realizar este proyecto es importante, y la aportación de la Universidad Miguel Hernández de Elche también. Y los actores decisivos para saber contárnoslo con su interpretación, y todo capitaneado por David Valero con el coraje y las ideas claras, hasta el punto de casi arrepentirse de no haber cobrado la entrada, viendo el cine abarrotado de público convencido.

El estreno en su tierra sanvicentera, arropado por su gente cercana, y me consta, porque conozco a la familia. La cual está orgullosa de verlo y sentirlo, en este complejo y difícil y mágico mundo del cine, como él, sabiendo transmitirles, hasta con una mirada, lo importantes y decisivos que son en su vida, al sentir su apoyo sin fisuras cada día.

Estoy convencido que David, sabe dar vida propia en imágenes lo que le viene del corazón, y trata de implicarse siempre, e implicar y motivar a todos los que trabajan a su lado, y bajo su batuta, desde el respeto y el trabajo en equipo .Porque el mundo del cine, necesita de su talento, imaginación, y trabajo duro, para conseguir expresar lo que está en su pensamiento, para hacerlo vivo en el mensaje cada imagen, en cada palabra, en cada sonido. Sabiendo, y aceptando, con humildad, y con valentía, el tremendo reto que se mete, cada vez que piensa en una película.

Espero y deseo de corazón, que no te pongas límites, y con los pies en el suelo siempre, trabajes sin miedo, para sacar los proyectos que están en tu mente. Ve paso a paso, teniendo claro, con humildad, que lo mejor esté por llegar, y que soñar está permitido, sin perder nunca el norte de tu forma de ver y sentir la vida, a través de tus películas.

El estreno en tu querido San Vicente del Raspeig, en su fantástico cine de siempre La Esperanza, de éste corto, ha sido todo un éxito, pero sobre todo ha servido para que te sientas apoyado en tu vocación, y en el de todo el equipo que lideras y capitaneas. Y que por sí solo, justifican todo el enorme trabajo, para llevar a buen puerto el proyecto.

Después de ver LOS BENGALAS ORQUESTA, y vivir en tan corto tiempo, tantas emociones juntas, aprendes, que aunque exista esa cruel enfermedad llamada Alzheimer, la vence el valor de la libertad y la generosidad, con los demás, y nos has emocionado de lo lindo ahondando en nuestros sentimientos más personales. Porque esos APLAUSOS PUESTOS EN PIE son la mejor justificación del apoyo que te mereces. Si a eso le unimos la canción de RESISTIRE, de nuestro Dúo Dinámico, cerramos el círculo de la unión del PÚBLICO CON EL ARTISTA, y te decimos bien alto y claro: NO TE CANSES DE LUCHAR, POR MUCHAS QUE SEAN LAS DIFICULTARES Y LOS RETOS. Ten siempre los pies en el suelo, y con humildad, inconformismo, y serenidad, pon en marcha cada día tu imaginación. Lucha sin descanso, por tus sueños, porque las críticas y los miedos vendrán solas. Pero, si como veo y palpo, tienes claro el camino, no te dejes vencer por el desasosiego, y sigue con ilusión y con fe adelante, porque lo mejor está por venir.

Y toda esta hermosa noche, transcurrida en nuestro querido cine LA ESPERANZA, mezcla sabia de pasado y futuro, que ha tenido el orgullo y el privilegio de estrenar el corto cinematográfico LOS BENGALAS ORQUESTA, una HISTORIA DE DAVID VALERO, se convierte en brillante y desafiante, bajo la increíble luz mediterránea.