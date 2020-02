Denuncian la peligrosidad de una farola tumbada

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Aunque parezca surrealista un vecino ha denunciado que dejen una farola tumbada en el suelo con las conexiones eléctricas activas de manera que cualquier persona tenga acceso a las mismas con la peligrosidad que esto podría tener.

Una farola tumbada en el suelo, no se sabe el motivo, si una gamberrada o un accidente, ha despertado el asombro entre los vecinos que no pueden comprender cómo desde el ayuntamiento se limitan a "poner una cinta" alrededor de la farola y no se impide que la corriente electrica siga llegando a la misma.

La farola se encuentra en el parque que hay entre la calle San Isidro y la calle Santiago, cerca de la calle Villafranqueza.