Tres menores de San Vicente, localizados por acoso callejero a una vecina

San Vicente fue testigo el pasado fin de semana de un caso de acoso callejero. Una vecina del municipio hizo una denuncia pública en sus redes sociales que no tardó en viralizarse. En la misma se refería con los siguientes términos: “Escribo esto con la esperanza de que los padres de estos tres sujetos se informen, puedan identificarles y tomar las medidas para que esto no vuelva a pasar, depende de ellos. Esta tarde a las 21:20 han ido caminando detrás de mí en la calle Pi y Margall (no había nadie más en toda la calle) mientras me decían ´zorra chúpamela, guarra, zorra´ entre otras lindezas. La calle vacía y a mí me fallaron hasta los esfínteres. Iba sola. Cuando les noté a menos de un metro paré en seco y dejé que pasasen por delante mientras me miraban con guasa. Apenas pude enfocar cuando tomé esta imagen. ¿Cuándo dejaremos de aguantar este tipo de comportamientos? ¿Vosotros, sus padres qué vais a hacer? ¿Estáis orgullosos de estos, vuestros hijos?”. La denuncia se acompañó de una imagen con los tres sujetos de espaldas y la víctima advirtió que también había dejado constancia del suceso ante la Policía local.

Días después se ha sabido que los implicados, tres menores, han sido localizados y podrían haber estado implicados en otros caso similares según varias testificaciones.