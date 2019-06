Trabajadores de Helados Alacant se manifiestan tras el despido de varios compañeros

Las aguas andan revueltas en Helados Alacant. Un grupo de trabajadores se manifestó en la jornada del jueves, 20 de junio, debido a los problemas a la hora de negociar un nuevo convenio que acabó derivando en 4 despidos. Según explica la presidenta y secretaria del Comité de Helados Alacant y sindicalista del CSIF, Ayessa Voces , “llevamos todo el año con denuncias y no han hecho más que dilatar las negociaciones”. En plena campaña fuerte de verano, “decidimos no hacer horas extras como medida de presión pero eso generó 4 despidos argumentando bajo rendimiento a personas que tenían 36, 19 o 16 años de antigüedad”, indica, lo que les llevo a movilizarse y hacer pública la situación. Por el momento no hemos podido conocer la versión de la empresa al respecto.

