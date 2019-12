Subvenciones de juventud; el Equipo de Gobierno, ni las pide, ni las piensa pedir

× Ampliar Centro Juvenil Los Molinos

El Partido Popular de San Vicente, lamenta la contestación de la Concejal de Juventud, en respuesta a su pregunta en el Pleno de noviembre, sobre la concurrencia a las subvenciones convocadas por el Instituto Valenciano de la Juventud.

En Pleno de octubre, la concejal Popular, Lourdes Galiana, ya preguntó al equipo de gobierno sobre la solicitud, o no, de las ayudas a las entidades locales convocadas por parte del Instituto Valenciano de Juventud, para el desarrollo de actividades del programa de juventud durante el año 2019. La Concejal de Juventud, emplazó al pleno de noviembre para dar una respuesta.

El pasado 27 de noviembre, finalmente se dio contestación a la misma. Y si sorprendente fue que en octubre la concejal no supiera si se había solicitado y tuviera que consultarlo, no menos llamativa fue la respuesta final y su motivación. “En su día decidimos no concurrir (a la subvención). El motivo principal es que a finales de agosto estábamos inmersos en la concesión de nuestras propias subvenciones […]Con los plazos ajustados que se imponen y la importante carga administrativa que suponía esta subvención, decidimos no presentarla este año […] si la Consellería va a seguir sacando subvenciones de esta manera […]no se van a solicitar” a firmó la Concejal de Juventud, Lucía Rubio.

“La verdad es que ha adornado de tal forma su respuesta, y la ha vendido de tal manera, que no solicitar una subvención parece que hasta beneficia a la ciudadanía” le replicó irónicamente la edil del Partido Popular.

“Una nueva ocasión, y presumiblemente no la última, que evidencia la falta de previsión y planificación para no dejar perder subvenciones por parte de este equipo de gobierno. Y no contentos con dejar perder la de este año, admiten que si se repiten las condiciones, no sabemos si con respecto a la excesiva carga de trabajo o a que éste haya de realizarse en el mes de agosto, no las solicitarán, en vez de planificarlas con previsión y no dejarlas escapar en una próxima edición. Un hecho que seguro tienen muy presentes localidades de nuestra provincia como Torrevieja que ha conseguido más de 20.000 euros para sus proyectos juveniles, o los más de 16.000 euros obtenidos en esa misma subvención del Instituto Valenciano de Juventud por la vecina población de San Juan, entre más de medio centenar de municipios de la Comunidad” afirma Óscar Lillo, Portavoz del grupo Popular de San Vicente.