San Vicente celebra este viernes la sesión de investidura

40 días después de las elecciones del pasado 26 de mayo, San Vicente conformará este viernes (5 de julio) el Ayuntamiento (12h) que gestionará el municipio durante los próximos 4 años.

Han sido semanas de tensa espera, con un contencioso entre PSOE y Podemos que retrasó el proceso hasta poder dirimir a quién pertenecía el concejal en disputa. Finalmente el bando socialista salió vencedor y podrá presumir de 10 concejales, en un consistorio teñido de rojo en el que Jesús Villar renovará presumiblemente la alcaldía en una investidura de izquierdas facilitada por Esquerra Unida (2) y Compromís (1).

De este modo, veremos un PSOE más sólido con el doble de representación que en el anterior mandato. Aunque no se presume una mañana tensa para Villar, todavía quedarán por decidir varios asuntos antes del pleno organizativo, previsto inicialmente para el 24 de julio. En esa fecha se efectuará la formación de gobierno oficial, así como las competencias de cada uno, dedicaciones, retribuciones, personal de confianza, etc…

Asamblea local de Compromís donde se rechazó formar parte del equipo de gobierno.

Lo que sabemos hasta la fecha es que Compromís per Sant Vicent se ha desmarcado de un posible tripartito 2.0, después de que su asamblea local votara en contra de repetir representación en el equipo de gobierno (se les había ofrecido las áreas de Vivienda, Contratación y ocupación de la vía pública), aunque sí permitirá la investidura de Jesús Villar. Hubo consenso en esta postura por parte del partido que lidera Ramón Leyda, quien indicó que “Compromís garantizará en primer lugar que en el Pleno de Investidura, la izquierda siga gobernando en la localidad y por parte de Compromís, decidimos, desde una oposición constructiva, firme y elegante, trabajar para mejorar la vida de las personas”.

Las negociaciones entre PSOE y EU continuarán tras la investidura, con la posibilidad de formar un gobierno entre ambos pero sin Compromís

Por otro lado, las negociaciones entre PSOE y EU continuarán tras la investidura, con la posibilidad de formar un gobierno entre ambos (en minoría), pero también con la opción sobre la mesa de que veamos un gobierno socialista en solitario. Lo que sí ha querido confirmar Alberto Beviá (EU) es que “no se va a celebrar ninguna asamblea antes de la investidura”, aclarando a sus militantes, simpatizantes como a la ciudadanía general que “Esquerra Unida tiene claro que la Asamblea es soberana y que la decisión de entrar o no en el gobierno municipal deberá ser tomada por ella”. Por tanto, tendremos que hacer quinielas unos días más, aunque Beviá sí que ha matizado que “facilitaremos una investidura de izquierdas”, deslizando que no pondrán obstáculos a Villar en la votación de este viernes. “Seguiremos negociando las cuestiones programáticas, pero tenemos claro que en caso de administrar alguna competencia serían áreas de mayor visibilidad y cercanía al ciudadano”, ha explicado Beviá, quien también ha recalcado que se sintió “muy agusto en Hacienda”, pese a no confirmar si le gustaría repetir al frente de dicha área.

Fuentes del bando socialista nos confirman que el martes reanudarán las conversaciones con EU, aunque explican que por el momento “nos han pedido concejalías que no estamos dispuestos a negociar, pero seguiremos en busca de un acuerdo”. Sobre la postura de Compromís, consideran que “se han puesto los grilletes ellos mismos siguiendo una línea arriesgada”. En caso de que EU siga el mismo proceso, el PSOE se vería abocado a “gobernar en solitario como ha ocurrido en otros municipios”.

Pos su parte, la oposición destacará por las numerosas caras nuevas en Ciudadanos (5) y PP (4), que junto a Podemos (1) y Vox (2) configurarán un pleno variopinto con hasta 7 partidos distintos.

Los 25 concejales

El nuevo ayuntamiento se constituirá con la presencia, uno a uno, de cada uno de los 25 nuevos ediles que realizarán el juramento pertinente para su toma de posesión.

En el bando del PSOE, además de Villar (1), repiten José Luis Lorenzo (3) y Asun París (6). El resto se estrenan, siendo los protagonistas Belén Arques (2), Pilar Alcolea (4), Jesús Arenas (5), José Manuel Ferrándiz (7), Isabel Candela (8), Guillermo García (9) y Lucía Rubio (10), que ha sido la protagonista de las últimas semanas al recuperar su acta.

En EU se mantiene Alberto Beviá (1) y se suma Raquel Rodríguez (2). Compromís estará de nuevo representado por Ramón Leyda.

En la oposición el partido con mayor presencia será Ciudadanos; Pachi Pascual (1) y Mariela Torregrosa (3) tienen experiencia política, mientras que entran de primeras Jordi Roig (2), Sara Colomer (4) y Ricardo Bernabeu (5). En el PP todo son caras nuevas; Óscar Lillo (1), Luisa Carretero (2), Crisanto Gil (3) y Pablo José Cremades (4). Por su parte, Vox aparece directamente con dos concejales; David García (1) y Adrián García (2). Por último, David Navarro repite en las filas de Podemos, esta vez en solitario tras no haber podido sumar un segundo concejal en su pugna con el PSOE.