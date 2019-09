Roban 600 euros a punta de pistola en una notaría de San Vicente

La pasada semana tuvo lugar un atraco con intimidación en una notaría de San Vicente situada en la Calle Alicante. El asunto se encuentra bajo investigación por parte de la Guardia Civil, que busca a los dos presuntos autores que se dieron a la fuga tras robar 600 euros.

Al parecer, los dos varones iban armados y escondían el rostro tras sendos cascos de moto. Irrumpieron en el establecimiento a punta de pistola, intimidando a los empleados que se encontraban en el interior mientras saqueaban la oficina llevándose dinero en metálico y material vario. La suma robada ascendió a los 600 euros en efectivo que los asaltantes se llevaron antes de abandonar el lugar, momento en que se pudo dar la voz de alarma a las autoridades competentes.

La Policía Local acudió en prima instancia y posteriormente la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. Desde la notaría indican que “fue un gran susto, donde afortunadamente no ocurrió ninguna desgracia”, ya que el suceso se saldó sin heridos, aunque no dan mas detalles para no perjudicar la investigación en curso.

El grupo municipal Vox se hizo eco de este incidente en el pleno de la pasada semana y preguntó acerca de la inseguridad ciudadana al concejal responsable, José Manuel Ferrándiz, quien lamentó que el suceso y manifestó que se trabaja de forma coordinada por parte de todas las fuerzas de seguridad correspondientes.