Rafa Sirvent (Óptica Santafaz) y el Doctor José Ignacio Valls (Santafaz Salud) repiten expedición a la República del Chad

Rafa Sirvent y José Ignacio Valls, optometrista y oftalmólogo de Óptica SantaFaz y SantaFaz Salud, repitieron hace unos meses (del 1 al 14 de diciembre) su expedición humanitaria en Bebedjia, ciudad ubicada en la República del Chad. “Es una experiencia que no se puede vivir ni con todo el dinero del mundo, sólo se puede acceder a esta zona con una orden de misión”, recalca Sirvent.

× 1 de 4 Ampliar El Doctor Valls junto a nativos de la zona × 2 de 4 Ampliar Cobertura oftalmológica a una población desatendida × 3 de 4 Ampliar Sirvent y Valls comandaron la expedición. × 4 de 4 Ampliar El Doctor Valls junto a nativos de la zona Prev Next

“Allí impera la ley del más fuerte, de la etnia dominante. La poligamia está extendida y una sola familia es la que dirige todo el país. De hecho, el prefecto de nuestra zona era familiar directo del máximo gobernante”, relatan ambos. En lo relativo a la experiencia, fue similar a la del año anterior. Repitieron destino en el Hospital St. Joseph. “Nuestra labor era la de dar cobertura oftalmológica a una población desatendida, reduciendo año a año las limitaciones que existen”, explica Valls, poniendo como ejemplo “la corriente eléctrica, que la cortaban a una hora determinada y en ese espacio de tiempo no podíamos trabajar, algo que podría solucionarse con un generador”.

“Lo que aquí no supone nada, allí es todo un mundo”, apostilla al respecto Rafa.

“Nuestra labor era la de dar cobertura oftalmológica a una población desatendida, reduciendo añoa año las limitaciones que existen”

Este año pudieron compartir experiencias con un enfermero nativo, el cual contaba con algo más de formación, y poco a poco va adquiriendo los conocimientos para hacer las correspondientes operaciones de cataratas, “que es un problema inagotable en esa población”, indican ambos.

× 1 de 44 Ampliar × 2 de 44 Ampliar × 3 de 44 Ampliar × 4 de 44 Ampliar × 5 de 44 Ampliar × 6 de 44 Ampliar × 7 de 44 Ampliar × 8 de 44 Ampliar × 9 de 44 Ampliar × 10 de 44 Ampliar × 11 de 44 Ampliar × 12 de 44 Ampliar × 13 de 44 Ampliar × 14 de 44 Ampliar × 15 de 44 Ampliar × 16 de 44 Ampliar × 17 de 44 Ampliar × 18 de 44 Ampliar × 19 de 44 Ampliar × 20 de 44 Ampliar × 21 de 44 Ampliar × 22 de 44 Ampliar × 23 de 44 Ampliar × 24 de 44 Ampliar × 25 de 44 Ampliar × 26 de 44 Ampliar × 27 de 44 Ampliar × 28 de 44 Ampliar × 29 de 44 Ampliar × 30 de 44 Ampliar × 31 de 44 Ampliar × 32 de 44 Ampliar × 33 de 44 Ampliar × 34 de 44 Ampliar × 35 de 44 Ampliar × 36 de 44 Ampliar × 37 de 44 Ampliar × 38 de 44 Ampliar × 39 de 44 Ampliar × 40 de 44 Ampliar × 41 de 44 Ampliar × 42 de 44 Ampliar × 43 de 44 Ampliar × 44 de 44 Ampliar Prev Next

Hospital público abandonado

La mayor experiencia en esta expedición fue conocer el hospital público. “Nos habían dicho que literalmente no ha había nada, pero lo que vimos nos impactó”, alerta José Ignacio. El oftalmólogo describe como era aquello: “no hay enfermos, la gente va a morir allí, en total no habrá ni cinco personas trabajando”. Rafa corrobora esta impresión, detallando como le llamaron la atención “las estanterías vacías, llenas de telarañas, sin enchufes ni médicos, tampoco tienen luz durante el día”. Los dos coinciden en que “es increíble que eso pase en el mundo y lo estemos permitiendo”.

En esta región, la política es un asunto tabú. “Viven en un sistema dictatorial, no hay seguridad jurídica, a quien se mueve de la silla le cortan la cabeza y no permiten a la gente abandonar el país”, cuentan. Esto provoca que los habitantes vivan en la “extrema pobreza y los niños salgan corriendo cuando ven a una persona blanca”. El cariz tercermundista se aprecia en todos los ámbitos, incluida la educación, donde “en algún colegio público el curso todavía no ha empezado porque los profesores están en huelga, a lo que hay que añadir que el nivel de los docentes es bastante deficiente”.

Rafa y José Ignacio hacen hincapié en “la desigualdad” de una población en la que resta mucho camino por recorrer. Por lo pronto, ambos ya están pensando en repetir experiencia el año próximo: “Tenemos muchas ideas en la cabeza”, adelantan.