Quejas por los ruidos de una obra en La Almazara

Una vecina de la zona de la Almazara nos envia su queja por las molestias que producen las obras de construcción de viviendas en la zona de la Almazara y de la desatención del ayuntamiento a los requeremientos que le han realizado.

"Desde que comenzó la obra, hará un año y medio, no se respeta el horario de descanso, las obras empiezan a partir de las 7h, 7:30, siendo lo legal a partir de las 8h, nos hemos quejado en reiteradas ocasiones al civic, no haciendo el ayuntamiento nada al respecto, hemos llamado a la policia muchísimas veces pero lo único que pueden hacer es hacerlos parar hasta las 8h.

La última ocasión que hable con el civic me dijeron que hablarían con el jefe de obra pero que no me preocupara que les quedaba poco, que ya estaban los carpinteros dentro, luego quiero entender que tienen contacto con la obra, entonces por qué no se defiende a los vecinos y se pone siempre primero los intereses de la empresa...??? Es desquiciante despertarse todos los días a martillazos...

Gracias, un saludo."