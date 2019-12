Presupuestos sin bajada de impuestos y con mínimas inversiones, a pesar del superávit

La previsión de los presupuestos municipales de 2020, ascienden a 41,8 millones de euros de ingresos y 40,9 millones de euros en cuanto a gastos. “Son unos presupuestos que continúan con la nula gestión realizada a lo largo de la pasada legislatura, y de la que llevamos en curso. Se dejan llevar simplemente por la inercia del día a día. No ofrecen nada nuevo, sin inversiones atractivas para una ciudad como San Vicente, a pesar de que el Equipo de Gobierno, quiere vender a los ciudadanos un presupuesto sin déficit, vanagloriándose de haber reducido la deuda, que si bien es cierto, ha sido a costa del deterioro de nuestra ciudad y sin rastro de una bajada del IBI, ni otros tributos, que aminore la carga impositiva a los vecinos” afirma el Portavoz Popular, Óscar Lillo.

Los Populares señalan que a pesar del mantra socialista de la transparencia y la participación, estos han sido unos presupuestos carentes de comunicación o intento de consenso con los partidos de la oposición. Lillo se refiere a ello, “sólo han tenido en cuenta a quien les podía proporcionar el voto que les faltaba, pues gobiernan en minoría. Una simple enmienda presentada por Compromís, con una modificación que supone simplemente la inversión de poco más de 30.000 €, en temas que interesan a esta formación, es lo único que ha necesitado el Equipo de Gobierno, para decidir el futuro de San Vicente en el próximo año”.

El Partido Popular destaca que estos presupuestos no proyectan un modelo definido de ciudad tras cinco años de gestión. “No son los presupuestos que nosotros haríamos. No podíamos votar a favor de los mismos, ni siquiera abstenernos, porque no consideramos que sean los presupuestos más adecuados para nuestra localidad. Somos la undécima ciudad en importancia en la Comunidad Valenciana, y sin embargo el Consell no tiene en cuenta ninguna inversión para San Vicente, es más reduce incluso al 50% ayudas en igualdad, a pesar de que en la Generalitat gobiernan los socialistas. Hecho confirmado por el propio portavoz socialista, José Luis Lorenzo, y que deja entrever la falta de comunicación de nuestro alcalde con sus socios en Valencia” clarifica el portavoz popular.

Partidas tan importantes para la ciudadanía como el empleo sufre un mínimo incremento de 900 euros con respecto al año anterior, al margen de la subvención para los talleres de empleo, que hay que recordar que el gobierno municipal perdió el año pasado. Los populares también ponen de manifiesto que las escasas inversiones, a las que hace referencia el presupuesto, son las relativas a temas deportivos, el famoso Pabellón, que va pasando como otras tantas inversiones de una año para otro, el Centro del Agua, basado simplemente en la unión bajo techado de las dos piscinas ya existentes, sin ampliación ninguna, y poco más.

Lillo cuestiona “¿Dónde quedan inversiones tan necesarias como las obras de finalización del Colector Norte para evitar inundaciones de las que este año nos hemos librado por muy poco? ¿Dónde se contempla la ampliación del TRAM para dar servicio a todo San Vicente, la conversión de la antigua fábrica de Cementos en un espacio útil para nuestra ciudad, las de finalización de la ronda Este, la evidente necesidad de las entidades culturales y festeras por un nuevo Auditorio y tantas otras esenciales para volver a convertir a San Vicente en un referente para vivir y disfrutar, impidiendo que se degrade sus infraestructuras y sus servicios como está ocurriendo en los últimos cinco años”

“Parece que se les olvida que son servidores públicos y gobiernan para todo. Si estos son los mejores presupuestos que nos pueden ofrecer, San Vicente tiene un grave problema con el gobierno socialista y sus socios de Izquierda Unida” remarca Lillo.