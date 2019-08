Por favor, quiten este foco de inmundicia

× 1 de 4 Ampliar Vertedero Partida Raspeig × 2 de 4 Ampliar Vertedero Partida Raspeig × 3 de 4 Ampliar Vertedero Partida Raspeig × 4 de 4 Ampliar Vertedero Partida Raspeig Prev Next

Por favor ayúdarnos, en nombre de todos los vecinos a hacer esta queja, sobre este punto de contenedores de basura etc, que hay en nuestra calle, Partida del Raspeig A, con la bajada de Partida Boqueres, Partida del Tosal Redo de Muchamiel, Parada del Bus Escolar, entre basuras y escombros.

El ayuntamiento de Muchamiel se niega a subir a recoger la basura de su Partida y toda esa basura de cientos de chalets de San Vicente y Muchamiel, acaban diariamente en nuestra calle, y la recoje nuestro ayuntamiento.

Animales de todo tipo, moscas, ratas, escombros, degradación total del entorno de bancales, plásticos latas y demás basuras, por las noches un olor insoportable, con estas temperaturas, estamos aburridos de quejarnos y rogar que quiten este punto de vertedero, el técnico atiende siempre amablemente a enmendar la situación, más no puede hacer, la empresa limpia perfectamente, pero es imposible atender tanta basura, escombros , podas, muebles e infinidad de objetos, generada de tantos chalets, mayoritariamente de Muchamiel, el salvajismo y poco civismo de las personas que dejan mucho que desear, llegando a veces a discutir cuando les reprendemos, la gran mayoría vecinos del municipio de al lado que su ayuntamiento, les niega la recogida y los vecinos de esta calle tenemos que soportar todo el año constantemente este vertedero y para mas reírse de nosotros, nuestra calle con solo una farola de hace 15 años y colocan dos preciosidades de farolas led una a cada lado de los contenedores, para que se vea bien toda la basura en el suelo y nuestra calle prácticamente a oscuras, porque es rústica...y no tenemos derecho a puntos de farolas, no entendemos nada.

Por favor quiten ese foco de inmundicia de aquí, se lo rogamos, esto es insoportable, llevamos así 4 años , creemos que ya es suficiente tanto castigo, muchísimas gracias

Santiago Alvarez Fernández

Vecino orgulloso de su pueblo