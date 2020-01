Podemos San Vicente critica la falta de participación y consenso en la creación del emblema institucional

El primer pleno del año se ha presentado con escaso contenido por parte del equipo de gobierno, siendo el punto central el emblema municipal. Esta imagen, que representa a todo el Ayuntamiento, fue presentada por el Alcalde y el concejal de Presidencia en un acto oficial, días antes de ser aprobado en pleno.

Podemos San Vicente no puede entender que la imagen municipal que permitirá identificar las acciones del consistorio haya sido elaborada sin contar con la ciudadanía o, como mínimo, con las y los concejales que la representan en el Ayuntamiento. David Navarro, portavoz del grupo municipal, recalca “nos parece incomprensible que precisamente esto venga de un partido progresista como el PSOE y además sea el concejal del área de Participación Ciudadana quien haya llevado a cabo estas gestiones de manera totalmente unilateral”.

Por ello, el grupo municipal ha votado contra la aprobación del emblema en este pleno enfatizando que “estamos de acuerdo en el fondo, pero no en las formas”. Navarro ha querido señalar que desde Podemos San Vicente reconocen y valoran el gran trabajo realizado por los profesionales que han participado en la elaboración del emblema y lamentan que este trabajo sea vea empañado por la actitud autoritaria y partidista del PSOE, ya que ni siquiera ha contado con su socio de gobierno. Desde el grupo municipal lamentan que si se hubieran hecho bien las cosas, el emblema hubiera contado con el apoyo unánime de toda la corporación.

Respecto a la declaración institucional que fue retirada durante el pleno, tras haber sido firmada por los y las portavoces de cada partido, Navarro destaca que fue un espectáculo bochornoso y pidió disculpas a la ciudadanía ante la sorpresa de que los partidos que la habían firmado en junta previa no cumplieran con su compromiso. “Esperemos que algo así no vuelva a suceder porque la ciudadanía sanvicentera no se lo merece”.