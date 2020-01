Tras una campaña llena de promesas,de buenas palabras y de lineas rojas infranqueables, el Sr. Sánchez, Pedro, ese personaje sin escrúpulos, mentiroso compulsivo y adicto al cemento para después del afeitado, alcanza la tan ansiada y perseguida presidencia del Gobierno de España.

Una campaña durante la cual, con el desahogo y desparpajo propios del personaje, no tuvo reparo alguno en decirnos, de forma reiterada, que jamás pactaría con Bildu. Que nunca dejaría que la gobernabilidad de España estuviera en manos de independentistas. Que al igual que el 95% de los españoles, no podría dormir con Iglesias como socio de gobierno. Que Iglesias era el populismo más rancio. Ese populismo que conduce al Chavismo, a la Venezuela de la pobreza, de las cartillas de racionamiento, de la falta de democracia y de la desigualdad. Que no podría gobernar con quien habla de presos políticos, defiende un referéndum de autodeterminación en Cataluña y pone en duda la labor de las fuerzas y cuerpos del Estado. Que no hablaría con Torra, a quien calificó del Le Pen de la política española, mientras no condenara la violencia, actuara como Presidente de todos los catalanes y Cataluña no volviera a la normalidad.

Mas la campaña no le da el resultado esperado ni el número de diputados que sus gurús vaticinaban. Es igual. Que importa la promesa o palabra incumplida. Que importa pasar al otro lado de la roja linea. Sus Barones, confortablemente instalados en sus taifas, callaran. Los abducidos militantes nada le reprocharan. Y el perdón y olvido de los españoles llegará. El permanecer en Moncloa bien lo merece, se dice.

Así en 24 horas, se abraza con el causante de su insomnio y firma, asumiendo postulados populistas de los que abominaba, un documento de intenciones para un gobierno de coalición. Posturea con el PP y Ciudadanos para que sean ellos los que, con su abstención, favorezcan su investidura sin ofrecerles nada a cambio que no sea su culpabilidad por obligarle a echarse en manos de nacionalistas, independentistas y terroristas. Abstención que llega a exigir aduciendo ser la suya la candidatura más votada. Y reclamando por ello y para sí la Jefatura del Gobierno, mientras olvida que la legitimidad en que basa su exigencia, es la misma que se le supone a Navarra Suma en la Comunidad Foral. Legitimidad soslayada por su pacto con PNV y Bildu, con quienes se dispone a consensuar el presupuesto con lo que ello representa para la idiosincrasia de dicha Comunidad.

Así, se apresta gustosamente a entrevistarse, y en campo ajeno, con el inhabilitado y enrocado Torra. Acepta, obligado por la abstención de ERC, a sentarse con aquel en una mesa de negociación, como si de dos Estados se tratara. Presiona a jueces y fiscales para dulcificar las penas del Procés mientras sobrevuela el indulto para ellos en forma de reforma del código penal. Cataloga de conflicto político en Cataluña lo que antes era un de problema de convivencia. Y mientras antaño prometía transparencia, hoy, en sus contadas comparecencias, impide preguntas y calla cual es el precio a pagar por los votos del PNV y la abstención de Bildu. Nada debe perturbar la larga legislatura que desea.

Una edulcorada legislatura feminista, ecologista, europeista y progresista, proclama. Mas sobre la que vuela una desaceleración económica de la que nos avisan distintos organismos que, unida a la subida de impuestos anunciada, puede dar al traste con nuestro crecimiento y empleo, signos incontestables de un verdadero progreso.

Una legislatura que el Sr. Sanchez, Pedro, espera afrontar con un gobierno de hasta 4 vicepresidencias y 18 ministerios. Ministerios divididos o creados para dar acomodo a paniaguados personajes de la nueva casta. Con secretarías y subsecretarías duplicadas, amén del incremento de asesores y personal de confianza que elevan, y de que manera, la nómina gubernamental.

Legislatura que espera afrontar con un Gobierno del que ya hemos podido apreciar en sus distintos estadios, cierto tufo totalitario. Sirvan como ejemplo entre otros: la politización de la justicia con el nombramiento de la exministra Delgado como nueva fiscal general. El nombramiento del Sr. Garzón, ferviente defensor de la economía cubana, al frente de Consumo.

El presionar a la RAE para incorporar el lenguaje inclusivo que propugnan. La oposición en el Parlamento Europeo a una comisión de investigación sobre los crimenes de ETA sin resolver. O el no recibir al Presidente interino y opositor al régimen chavista, Sr Guaidó. Todo ello aderezado con perlas como “los hijos no pertenecen a los padres” o calificar de “ultraderecha o facha” a quien difiere de sus postulados o se manifiesta en contra de la imposición de un sistema educativo, contrario a la libertad de elección de los padres. Permitiéndose además, amenazar con llevar a los tribunales a toda una Región como la Murciana o aplicar para ella el famoso art. 155. Articulo, por otra parte, de olvidada aplicación en Cataluña

El Sr. Sánchez, Pedro, ya es presidente. Algo impensable en cualquier otro País a la vista de su fraudulento y aranero currículum. Pero lo es. Y fiel a su “estilo”, tiene el gesto nada elegante de comunicar al Rey la composición de su Gabinete por teléfono. Para después, prometer lealtad al mismo y a la Constitución, de la mano y con los votos de los que rechazan al Rey, a la Constitución y quieren romper España ¡¡¡ Con un par …!!!

José Enrique Bernabeu Pérez.