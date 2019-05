Pedro A. Jara, Vesara: “ Invertiremos hasta el último euro en calidad y mejora de vida de nuestros ciudadanos, uso correcto de recursos, y gestión lógica de nuestro municipio"

Me llamo Pedro Andrés Jara García,tengo 48 años, casado con tres hijos, graduado en educación secundaria obligatoria y trabajando desde los 16 años, actualmente trabajo de celador en el hospital de San Vicente del Raspeig. Costalero de la Virgen del Carmen, entrenador de futbol, amante de los buenos paseos por mi pueblo y desde hace años preocupado por el rumbo ideológico y educacional de las nuevas generaciones y la política actual.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

La primera propuesta sería: “ Si todos pagamos los mismos impuestos todos tenemos las mismas obligaciones y por ende los mismos derechos”, es decir aunque viva en una partida o extrarradio del pueblo tengo el mismo derecho a que me asfalten la calle, me pongan iluminación, recojan la basura, llegue el correo, llegue trasporte público…. Etc…

La segunda propuesta sería: “Mejorar todo lo que se nombra en la primera propuesta en todo el pueblo bajando los impuestos y mejorando los servicios”, no inventaremos nuevas concejalías para pagar deudas políticas, ni nuevos proyectos mega, grandes, gigantescos en el pueblo que no sirvan ni de esculturas para rotondas. Invertiremos hasta el último euro en calidad y mejora de vida de nuestros ciudadanos, uso correcto de recursos, y gestión lógica de nuestro municipio.

¿ Cómo mejoraría la limpieza y el mantenimiento de sus parques?

Las cosas solo se pueden mejorar de dos formas aumentando personal para esa función ( mejora y mantenimiento de parques y jardínes) o mejorando las herramientas utilizadas para esa función, lo cual nos lleva a la única solución lógica posible “aumento de la partida para esa función”. Es decir no voy a prometer si no a actuar, en todos estos años de gobierno municipal no han tenido tiempo o no han sido capaces de conseguirlo y ahora en elecciones si lo prometen.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

Primero hablaré de las que tenemos, ¿están todas con el mantenimiento correcto y necesario? , la localidad crece igual que crece un niño y necesita nuevas infraestructuras, campos de deporte, parques, jardínes, edificios sociales, asfaltado, iluminación, etc…, pero si las que tienes no las cuidas, solo realizas nuevas para conseguir votos, tenemos un problema. Debe existir un equilibrio económico entre el mantenimiento de nuestras infraestructuras y las nuevas a realizar.

¿Cual es su modelo de ciudad?

El modelo de ciudad que proponemos es aquél donde todos y cada uno de nuestros/as ciudadanos/as se sienta integrado y viva en una ciudad limpia, segura, sostenible, moderna, igualitaria y envidia de cualquier otra ciudad.

¿Cuál será su política económica?

Esta respuesta es para personas inteligentes, mi política económica será que cada euro recaudado revierta de nuevo en el pueblo.

Candidatura:

1. PEDRO ANDRES JARA GARCIA

2. MARIA JARA GUIJARRO

3. FERNANDO ROMERO SANJUAN

4. MARIA LUISA GUIJARRO ALIAGA

5. JUAN VILAR RAMOS

6. SONIA MAGDALENO MARTINEZ

7. CHRISTIAN AGUILAR GARCIA

8. MERCEDES FRUTOS PEREZ

9. JOSE MANUEL PONS VILLAGORDO

10. VANESA GALLARDO DIAZ

11. ALFREDO JOSE JARA GARCIA

12. MARIA JOSE CUEVAS FRUTOS

13. FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ PUERTAS

14. ANDREA JARA GUIJARRO

15. DANIEL VICTORIA CORTES

16. MARIA ARANZAZU ROMANO QUINTANA

17. FRANCISCO GALIANO RODRIGUEZ

18. MIGUEL ANGEL GOMEZ BUENO

19. MINERVA GABARRE CASTRO

20. FELIX MANZANO LEVIA

21. ELENA MARIA JARA GARCIA

22. JUAN ANTONIO CUEVAS FRUTOS

23. LILIANA RIERA FERRANDIZ

24. JESUS ALBERTO JARA GARCIA

25. HORTENSIA ALFARO GOMEZ