Obligan a un joven autista a formar parte de una mesa electoral

× Ampliar Edificio de los juzgados de Alicante donde se encuenta la Junta Electoral de Zona de Alicante

Los padres de Sergio M.A. todavía no salen de su asombro ante la situación que estan viviendo. Su hijo, Sergio, mayor de edad y residente con su familia en nuestra ciudad ha sido llamado para participar en una mesa electoral en las próximas elecciones del día 28 cuando este joven padece autismo con una discapacidad certificada del 75% con la "necesidad de concurso de 3ª persona y con movilidad reducida" todo ello reconocido por la propia administración desde el 31 de diciembre de 2015.

Los padres cuando recibieron la notificación no se lo podían creer realizando la pertinente reclamación ante la Junta Electoral Central de Alicante, aportando toda la documentación justificativa de la situación de Sergio. Esto fue el pasado 10 de abril, esta mañana han recibido la la respuesta de la Junta Electoral en la que "No aceptan" las alegaciones presentadas por lo que deberá presentarse el próximo 28 a la mesa electoral correspondiente añadiendo, además que no puede recurrir contra esta resolución y que de no ir incurriría en un "delito penal".

Los padres, sumidos en un mar de dudas, no saben qué hacer, "el sólo no puede ir, tendriamos que estar nosotros allí con él". La familia tiene previsto acercarse mañana por la mañana a nuestro ayuntamiento para ver si les pueden ayudar ante esta situación kafkiana que están viviendo.

¿Qué dice la ley electoral?

¿Alguien no entiende lo que pone en el segundo punto de las causas admitidas por la propia Ley Electoral?