¡O esto o la infamia!

Aquellos que defienden interesadamente que en la última noche electoral triunfó un partido fascista en nuestro país se equivocan. La mayoría social, a pesar de los partidos a quienes votan, sigue siendo progresista. Mayoría que ha resistido mientras que el PP y el fascismo encubierto en determinadas siglas, tanto monta monta tanto, no suman. Y hay que decirlo: los verdaderos y auténticos triunfadores de la jornada fueron los ciudadanos que se acercaron a las urnas a pesar de sus dioses políticos. Dioses que reclamaban un vasallaje sin condiciones pues debían comprobar si sus súbditos votaban esta vez de forma adecuada propiciándoles un confortable sueño. Y los ciudadanos decidieron que aquel que lo quitaba yaciera con el insomne. Eso sí, con un clavo en el recién estrenado colchón.

Pensábamos estar vacunados contra ese clavo llamado ultraderecha pero nuestros dirigentes, sobre todo los falsamente autodenominados socialdemócratas -léase PSOE, siempre a la pertinente altura de su ombligo y encantado de conocerse- ha contribuido, hasta es posible que sin querer, a radicalizar los valores ultraconservadores que ahora se desparraman por España. Muchos, demasiados ciudadanos, han padecido en sus propias carnes una crisis continua y recidiva provocada por la voluntad testicular de las elites financieras convertidas en rapiña insaciable del bien común y mal gestionada por unos políticos que deberían haberlo hecho mejor y que ahora cuando el lobo aúlla en sus puertas aparecen como progresistas de toda la vida firmando alianzas relámpago que hace un mes eran impensables. Elites reforzadas en las crisis que ellos mismos alimentan apoyadas, cuando no consentidas, por esos socialdemócratas con siglas obreras reconvertidos en neoliberales –a la pruebas me remito- mientras el resto de ciudadanos padecían en sus carnes su nula gestión.

En ese fiasco desilusionante, en ese caldo de cultivo deconstruido, es donde se ha gestado, a imagen del resto de Europa, un fascismo mediático y canalizador de la desesperanza de los huérfanos y olvidados ciudadanos en España. De tal forma intencionada se han extremado, que viene de extremo, aquellos valores conservadores que conforman un discurso neoliberal preñado de aspectos y elementos radicales de tipo simbólico y emocional como son los himnos, las banderas, los peligros ancestrales y las proclamas contra los enemigos que los definen amen del rechazo a ciertas instituciones y formas de organización social y territorial, facilitando la aparición de ciertos sujetos con alto contenido en testosterona y portadores de verdades absolutas, valores eternos y cierta oferta low-cost de redención mesiánica.

En el auge del fascismo en nuestro país está la mala, indecente, deshonesta y antisocial gestión de la crisis y la mala política aplicada por parte de quienes nos han gobernado genuflexionados ante poderes supra nacionales como el Banco Central europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión europea, entre otros. Políticos, de uno y otro signo, que tristemente han aplicado los principios del neoliberalismo y las políticas de austeridad, socializando la crisis y privatizando los beneficios, a una población que se ha sentido engañada por quienes en otras épocas fueron los defensores del Estado Social y del Bienestar. De esta forma han provocado en la ciudadanía la sensación generalizada de que los principios de democracia, redistribución de la riqueza, justicia social y solidaridad han sido enterrados en un pozo sin fondo del cual ni se quiere ni se puede salir.

La aparición de la ultraderecha cumple la función de ocultar la realidad del neoliberalismo que no es otra que la injusticia, la crisis y el desamparo y la ausencia de futuro que provoca en las clases más desfavorecidas al tiempo que neutraliza la posibilidad de achacarlas a las élites políticas, económicas y financieras pues, en su discurso ramplón y simple, intenta buscar culpables dirigiendo su violento discurso hacia víctimas propicias de sus soflamas: los inmigrantes, los homosexuales, las mujeres, los pensionistas, etc. etc. El problema es que cada vez hay más ciudadanos que compran estas ideas al no quedarles claras las diferencias entre capitalismo, neoliberalismo y fascismo. Sin embargo nadie que sea sensato puede considerar que la ultraderecha en nuestro país tiene una base electoral ideológicamente afín que se corresponda con el número de votos recibidos. La ultraderecha solo es el beneficiario de la frustración de parte de la ciudadanía y de la incapacidad de la política actual para dar respuestas adecuadas a sus demandas, incluso las más vitales.

Y ahora se dan las circunstancias adecuadas para formar un gobierno de coalición. Y nosotros, como no podría ser de otra forma, lo celebramos y lo apoyamos, al tiempo que levantamos, atentos, las cejas, pues a pesar que el preacuerdo suena bien también huele a ambiguo a futurible y a posibilista. La contaminación por un pasado reciente y el tacticismo autista de los firmantes del “pacto del abrazo” son elementos suficientes para la desconfianza. Esperemos que tanto PSOE como Unidas Podemos decidan colocar la política en el futuro conjurándose para establecer una nueva etapa en la democracia española que sirva para aumentar la democracia, redistribuir la riqueza y unir a todos los pueblos de España. O esto o la infamia.