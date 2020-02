Moción de Esquerra Unida para que la Generalitat vuelva a situar San Vicente en el mapa de la inversión

× Ampliar Alberto Beviá, concejal de Hacienda de Sant Vicent del Raspeig Alberto Beviá, portavoz de EU Raspeig

Después de que la Generalitat Valenciana hiciera desaparecer a San Vicente del Raspeig del mapa territorializado de la inversión en infraestructuras para este 2020, el Grupo Municipal de Esquerra Unida considera “imprescindible” elevar el tono reivindicativo y va proponer al Pleno Municipal, a través de una moción, que el Ayuntamiento exija “de inmediato” al Consell las obras que necesita el municipio para garantizar su desarrollo económico, mejorar la competitividad de sus empresas y, sobre todo, responder a las demandas vecinales en un municipio en constante crecimiento.

“San Vicente no puede soportar otro año en blanco como este 2020, por eso hay que ponerse a trabajar de inmediato y movilizarse para que en 2021 lleguen las inversiones que de forma urgente necesita San Vicente”, considera Esquerra Unida. “Lo que proponemos es que la reivindicación llegue a su destinatario, y si para amplificar el mensaje hay que reiterarlo, pues lo repetiremos mes a mes, hasta que se nos tenga en cuenta, hasta que Generalitat invierta en San Vicente lo que nos corresponde como uno de los municipios más importantes de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, con sus 58.385 habitantes censados y otros millares de población flotante”.

Son muchas las necesidades que tiene San Vicente del Raspeig en materia de infraestructuras y para hacer frente a ellas es imprescindible contar con la implicación de todas las administraciones públicas. Durante la sesión plenaria del pasado 23 de diciembre, en la que se debatieron y aprobaron los presupuestos municipales para 2020, se puso de manifiesto y se reconoció por parte de la mayoría de los grupos políticos la falta de inversiones previstas para San Vicente del Raspeig en los presupuestos de la Generalitat para el presente año.

Recuerda Esquerra Unida que en el transcurso aquella sesión plenaria se planteó la conveniencia de mostrar el rechazo unánime del Pleno a la falta de inversiones en infraestructuras previstas en las cuentas autonómicas de 2020, a través de una declaración institucional. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de llevar a cabo otras acciones reivindicativas para exigir una mayor inversión de la Generalitat Valenciana en San Vicente.

Como quiera que esa declaración institucional fue retirada del último Pleno ante la falta de respaldo de PSOE y PP, Esquerra Unida va insistir en la próxima sesión, porque “esta justa reivindicación no puede quedar en saco roto”. “Es lamentable que la Generalitat haya incrementado sus inversiones reales en la provincia de Alicante hasta los 321,5 millones y a nuestro municipio no llegue ni un solo euro”. “Hay ciudades como Elda, con menor población, que van a recibir hasta diez millones de euros; incluso pueblos pequeños van a tener las infraestructuras que, sin duda, merecen. Pero no es justo que la casilla de San Vicente esté a cero”, denuncia Esquerra Unida.

Esquerra Unida ya solicitó en tiempo y forma a la Generalitat, durante los debates presupuestarios, una serie de inversiones para San Vicente: Ronda Este, Colector Norte y Corredor Verde Rambla de Rambuchar. “Se trata de inversiones necesarias, imprescindibles para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad, un dinero justo para un municipio que ha quedado totalmente marginado por el Consell”, indica el Grupo Municipal.