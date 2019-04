María Quiles, C's: “Tenemos que luchar por servicios públicos de calidad, pero si no los hay debemos dar al ciudadano esos servicios mediante un concierto”

Natural de Almoradí, María Quiles es profesora de Ciencias Poíticas en la UMH y exmilitante popular, es además, primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de este municipio de 21.000 habitantes y concejal de cuatro áreas (Personal, Contratación, Medioambiente y Cultura).

En su encuentro con el candidato a la alcaldía de San Vicente del Raspeig José Rafael Pascual visitaron un comercio centenario, Calzados y Deportes Tono y otro de los más innovadores, Heladería Masiá. Además le puso al día de lo que acontece en le municipio destacando “el grave problema de desgobierno del cuatripartito que luego se convirtió en tripartito el cual básicamente se ha dedicado a hacerse la oposición entre ellos en lugar de poner los problemas de los ciudadanos en el centro de su gestión. No puede ser que el Partido Socialista haya tenido cuatro portavoces, que haya habido tres o cuatro concejales de recursos humanos, al final esto lo que conlleva es una paralización de la gestión municipal y esto se deja ver en la calle con el tema de la limpieza, caducidad de los contratos entre los que destacaría el contrato de basura que caducará en un año aproximadamente y si no se está trabajando ya va a ser muy difícil que lo tengamos a tiempo”, explicó el candidato de C’s.

José Rafael Pascual transmitió a María Quiles que San Vicent tiene necesidades de infraestructuras culturales y deportivas. “Está muy bien que tengamos unos presupuestos participativos se apruebe que se va a hacer una pabellón y en cuatro años no hayan sido capaces ni de licitar ese pabellón, creo que eso es engañar a todas estas personas que de buena fe fueron a votar ese proyecto y otros proyectos que salieron. Nosotros respecto a eso podemos afirmar que lo que a nos comprometamos lo vamos a cumplir”. Por último, destacó que en el tema educativo, San Vicente nunca había tenido barracones y este año por primera vez están presente en el IES Gaia. “Está muy bien que EDIFICANT haya prometido hacer un instituto y gimnasio en todos los colegios, rehabilitar el Instituto Canastell, pero lo que necesitamos son hechos, realidades”, concluyó.

Aprovechando la visita el periódico “El Raspeig” quiso conocer algo más de la candidata de Ciudadanos a las Cortes Valencianas.

El Raspeig: Usted va a dar el salto del municipalismo a Les Corts, ¿cree que hay motivos para reivindicar más atención hacia las administraciones locales?

María Quiles: Yo el municipalismo lo vivo, los siento y lo padezco por eso en cada acto o reunión que mantego en los municipios alabo el trabajo los alcaldes y los concejales porque son ellos los que están a pie de calle. La primera demanda del ciudadano siempre llega al político más próximo que es el político local y muchas veces no dotamos al político local de medios, infraestructuras o recursos para poder atender a todas esas demandas. Ahora, mis compañeros de partido me han elegido para ir a trabajar a las Cortes y, sin duda, desde allí pondré en valor ese trabajo que se realiza en el municipalismo y sobre todo también poner en valor y en el centro de la Comunidad Valenciana, nuestra provincia, la provincia de Alicante.

E.R.: ¿Cómo explicarías tu paso del Partido Popular a Ciudadanos?

M.Q.: Salí del Partido Popular en el año 2011. Una época en la que que estaba en auge la corrupción en el Partido, el caso Gurtel, Barcenas, los excesos, los aeropuertos vacíos como el de Castellón, la gente sentada en los banquillos sin que nadie hiciese nada, los despidos en diferido…Es decir, salí avergonzada de pertenecer a un partido en el que jamás se han hecho primarias y donde estar o no estar dependía del amiguismo y donde las capacidades no se tenían en cuenta. Por todo esto entendía que tenía que salir de allí, me aparté de la política, volví a la universidad y a finales de 2014 contactaron conmigo desde Ciudadanos, me presentaron su proyecto y me pareció precioso. Creo que Ciudadanos es un partido de centro, limpio donde se pueden hacer las cosas de otra manera

E.R.: ¿Crees que es importante dar voz a las necesidades de las comarcas del sur de la provincia y poner en valor la propia provincia de Alicante?

M.Q.:Sí, yo vengo del sur del sur. Y, ahora que paso mucho tiempo en la ciudad de Alicante y en muchos otro puntos de la provincia, y me doy cuenta de que los propios alicantinos no se dan cuenta la distancia que nos separa. A veces se nos olvida que Alicante es desde Pego hasta Pilar de la Oradada que es el pueblo más al sur. De hecho, mis compañeros me decían: “¿y en las Cortes hablarás valenciano?” y yo les respondía que no porque en mi zona no se habla valenciano, creo que cada zona tiene su idiosincrasia y hay que defenderla y creo que el sur de la provincia es tan importante como el centro y como el norte.

E.R.: ¿Cuáles son las principales propuestas para dar más protagonismo en nuestra provincia?

M.Q.: De mi comarca específicamente sería la necesidad de mejorar el cercanías. Siempre hemos tenido problemas con el agua y hemos estado deficitarios de infraestructuras. Me gustaría tener un transporte público en condiciones para viajar a la ciudad de Alicante, pero el cercanías que une Alicante con Murcia es un transporte que está totalmente obsoleto.

Y de toda la provincia es evidente que estamos faltos de infraestructuras, la conexión Elche y Alicante en el aeropuerto no existe y es uno de los aeropuertos más importantes de España de tránsito tanto de turismo como a nivel comercial. No es posible que se tarde menos en un trayecto Oslo-Alicante que ir de Alicante a Denia o Altea. Necesitamos urgentemente un tren de la costa y vertebrar nuestro territorio porque tenemos una riqueza increíble.

E.R.: ¿Cómo entiende el feminismo y en qué posición está la mujer en Ciudadanos?

M.Q.: Esta es una de las preguntas que más me gustan porque fíjate, mi tesis doctoral se titula precisamente “Mujer y política en la provincia de Alicante”, es decir yo la política la vivo y lo que quería estudiar era qué problemas añadidos tenemos las mujeres cuando nos dedicamos a esto. Se habla del techo de cristal, la doble o triple jornada. Muchas de nosotras somos profesionales, además de políticas y además tenemos el papel de madres, esposas, compañeras, hijas, es decir, es tremendamente difícil a veces coordinarlo todo. Pero yo estoy muy contenta porque mientras otros partidos se llenan la boca de femenismo, y se limitan a hablar con perspectiva de géneros (aunque eso también sea importante), nosotros lo que hemos hecho es poner medidas reales. Ciudadanos es el único partido que lleva a tres mujeres en tres puestos principales en la provincia de Alicante. Yo soy la primera para las Cortes Valencianas, Marta Martí es la primera para el congreso de los Diputados y la candidata a la alcaldía en la ciudad de Alicante es Maricarmen Sánchez. Eso es feminismo y no solo ponerse camisetas y manifestarse el 8 de marzo, aunque eso también está muy bien. Nosotros estamos dando el papel y facilidades a las mujeres para que se nos vea, para que se nos escuche ya que nosotras tenemos otra sensibilidad. Estoy muy orgullosa y muy contenta de estar en un partido donde se premia el mérito, la capacidad y donde se da un papel tan importante a la mujer

E.R.: ¿Cuál es la visión de una persona de la Vega Baja del conflicto lingüístico?

M.Q.: A veces los políticos por intereses partidistas creamos conflictos donde no los hay. Y tengo la sensación que en la Comunidad Valenciana nunca hemos tenido un conflicto con la lengua. Hay zonas que son valenciano parlantes históricamente y deben seguir siéndolo y otras zonas que son castellanohablantes toda la vida y creo que deben seguir siéndolo. Nuestra función como políticos es que, como hasta ahora, sigan coexistiendo esas dos lenguas, pero que cada uno hable en la que le apetezca hablar, en la que se sienta cómodo, sin imposiciones. Yo creo que uno tiene tendencia a hablar en la lengua en la que le han cantado las nanas, ni más ni menos. Y ¿quienes somos los políticos para obligar y forzar a que hablemos otra lengua? En mi comarca, lo que han conseguido con la imposición del valenciano es el efecto contrario, que mucha gente lo odie, un rechazo que antes no teníamos. Yo, soy de la época de Canal 9 y muchos niños aprendimos valenciano viendo los dibujos de “Bola de Drac”, y, aunque no lo hablábamos en casa, lo aceptamos y comprendíamos que era enriquecedor y que podría servirnos para muchas cosas. Ahora, desde que nos están obligando, desde que nuestros hijos y nuestras hijas no pueden trabajar por no tener ese requisito en determinadas administraciones públicas. Que te exigen en el Consell cuando además muchos conselleres que te lo exigen no lo tienen. Cuando se prima más el valenciano que el que tengamos un buen médico o un buen profesor es cuando estamos haciéndolo mal. El valenciano debe contar y debe sumar pero nunca apartar, esa es nuestra idea.

E.R.: Su visión sobre la irrupción de la ultraderecha y la distinción entre los partidos conservadores que concurren a los comicios. ¿Qué les diferencia del Partido Popular?

M.Q.: En muchísimas cosas, no estamos hablando de lo mismo aunque mucha gente ya nos ha metido a todos en el mismo saco. Con el Partido Popular ya te lo he comentado. En Ciudadanos tenemos tolerancia cero a la corrupción y eso está clarísimo. En León detectamos un problema con las primarias y se actuó. Quien no detecta irregularidades en los procesos de primarias es precisamente el que no las hace, como el Partido Popular. Nosotros sí las hacemos asegurando la participación de nuestros afiliados y además se puede presentar cualquiera, sin avales y con tan solo 6 meses de antigüedad. Yo creo que más transparencia y democracia no puede haber.

Otra diferencia es que nosotros somos de política propositiva, es decir ni vamos a mirar para atrás ni vamos a derogar leyes de aborto ni cosas totalmente obsoletas.

Y en cuanto a VOX la diferencia es totalmente radical , creo que así como PODEMOS era el partido de los indignados contra los políticos, VOX es ahora el partido de los cabreados, cuando estás en ese punto que odias al mundo y a ver quien me ofrece cosas imposibles. Pero no está en nuestra idiosincrasia y en nuestro ADN volver atrás con políticas ultraconservadoras y mucho menos cuestionar el tema de violencia de género ni entrar en el debate de las armas. Creo que son temas superados y por lo tanto debates del siglo pasado. Nosotros estamos más en la actualidad, somos un partido de centro, moderno y que quiere que esta sociedad avance. Creo que al electorado le importa un pepino la tumba de Franco, no es un tema prioritario para nosotros lo importante es ayudar al ciudadano medio, al que trabaja, proponer medidas para el autónomo, para la mujer trabajadora, par los jóvenes, para los mayores, mirar hacia adelante y conseguir el país y la Comunidad Autónoma que necesitamos.

E.R.: Concierto en Educación y Sanidad, ¿Cuál es su postura?

M.Q.: Aquí en la Comunidad Valencia tenemos ideológicamente a los ultras de Compromís que todo lo que huele a privado o concertado parece que les da urticaria. Yo entiendo que efectivamente tenemos que luchar por servicios públicos de calidad, pero si no los hay y podemos dar al ciudadano esos servicios mediante un concierto… Por ejemplo, mi madre estaba esperando operarse de cataratas durante una año y al final la han derivado a un privado concertado es que me da igual, mi madre necesita operarse y nuestra función como gestores es que nuestras madres o hijos se puedan operar lo antes posible y si no tenemos suficiente infraestructuras públicas tenemos que continuar con los conciertos y en la educación igual. Si ahora mismo, tanto que decimos que no a la concertada, la concertada cerrara las puertas, en la Comunidad Valenciana habría miles y miles de niños en la calle sin poder estudiar.

E.R.: ¿Eso significa privatizar la educación y la sanidad?

M.Q.: No, ese es el error de mucha gente. Nosotros tenemos que apostar por una educación y una sanidad pública y de calidad, ese es nuestro trabajo. Pero mientras esas infraestructuras se pueden llevar a cabo, por que no quiero recordar como va el EDIFCANT y los niños que siguen yendo a clase en barracones, ¿Qué hacemos?. Demos los recursos y hagamos conciertos con estándares de calidad mientras hacemos las infraestructuras públicas para atender esas demandas.

E.R.: ¿Qué cree que va a portar Toni Cantó a la Comunidad Valenciana como presidente?

Creo que va a aportar un liderazgo fuerte, centralizado, con las ideas muy claros. Hemos tenido varias reuniones con el equipo y tenemos muy claro quiénes somos y hacia dónde vamos, que es importantísimo. Sabemos qué queremos y qué no queremos para nuestra comunidad. No queremos una comunidad ideologizada, donde no se pueda elegir la lengua en la que estudian nuestros hijos ni el colegio en el que queremos que estén ni la sanidad que queremos tener. Queremos una comunidad libre y queremos volver a situar a Alicante en el centro de la Comunidad Valenciana y de hecho una de nuestras propuestas es nuestro compromiso a que si nosotros gobernamos traeríamos a la provincia la Conselleria de Infraestructuras y de Medio Ambiente y la Agencia Valenciana de Turismo vendrá a Alicante.