Los trabajadores municipales todavía no han recibido el equipamiento de verano

El contrato del vestuario de los trabajadores caducó en su día y se encuentra a la espera de ser renovado. Mientras tanto, se va actuando mediante contratos menores, lo que conlleva problemas en los plazos y situaciones rocambolescas como que a finales de septiembre todavía no haya sido entregado el equipamiento de verano dirigido a empleados de seguridad, deportes, cementerio, parques y jardines o auxiliares de servicio.

× Ampliar Imagen del Ayuntamiento de San Vicente.

El Grupo Municipal de Ciudadanos se ha hecho eco de esta cuestión y preguntará sobre ello en el pleno. Su líder, Pachi Pascual, ha explicado que "los trabajadores no tienen por qué pagar la mala gestión del Gobierno que preside el socialista Jesús Villar, dejándoles sin el vestuario que les corresponde por convenio y, lo que es más grave, sin los equipos de protección individual, lo que afecta a la propia seguridad de los trabajadores". Pascual ha añadido que "vamos a pedir explicaciones en el pleno sobre este asunto, que es todavía más grave al estar los empleados más de un año sin revisión médica tras caducar el anterior contrato de prevención de riesgos laborales".

También existe un comunicado del sindicato de Empleados públicos de la Comunidad Valenciana, donde se explica en relación al suministro de vestuario que “le hemos puesto al corriente (en referencia al edil de RRHH, José Manuel Ferrándiz) de la situación que en parte conocía y en parte no, ya que, si bien sabía que no se ha proporcionado el vestuario de verano todavía, no sabía que es un tema recurrente que lleva ya dos años sin resolverse y que afecta a una parte importante de la plantilla, siendo una vez más un incumplimiento manifiesto del acuerdo convenio.”

El citado edil confirma que “la empresa no ha servido el equipamiento de verano y hemos contactado con ella para que nos explique los motivos”. Ferrándiz, asegura que “ya estamos ultimando un contrato menor para suministrar el equipamiento de invierno, así como los pliegos para iniciar la nueva licitación”.