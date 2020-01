Los puentes infinitos de los propósitos, y la vida desafiada cada día

Cuando comienza un nuevo año, parece que inútilmente, queremos detener el tiempo, y nos proponemos metas a cumplir, como si el solo pensarlo, nos diera la magia y la motivación de poder conseguirlas.

Entonces es cuando, en un intento de esfuerzo sincero de razonamiento con nosotros mismos, que nunca hacemos de verdad, porque no queremos o no sabemos darnos cuenta, es cuando nos sobrevuela, que todo va a ser vana ilusión, que no se va a cumplir, y lo que es peor, que nos va a dejar la frustración, de no conseguirlo, aun a pesar de haber querido intentarlo.

Un nuevo año que comienza, es una forma, digamos “especial”, de celebrar que cambiamos de dígitos en el caminar indetenible del tiempo, y lo que, con humildad serena, debemos aceptar, es intentar ser nosotros mismos, y buscar de verdad, lo que podemos hacer a nuestra personal manera. De hacer todo pensando en la sociedad, y en el mundo, del que formamos parte, aportando cada día, lo mejor de nosotros mismos, porque ahí está la esencia del propósito para intentar conseguir que se haga realidad.

Y los mejores argumentos para transformar el mundo, y ganar la batalla de los buenos propósitos, es renovar cada mañana nuestra lucha , y nuestro desafío de aportar de buena fe, la ilusión en nuestro trabajo, en nuestra familia con todas sus variantes , en nuestros amigos, y en nuestras soledades. Y que no nos invada nunca, nunca…. la desesperanza, y el desaliento. Y ganar, por mucho y duro que sea el sacrificio, la batalla del ser o no ser cada día.

Sabemos que el nuevo año, desde el segundo uno, queramos o no queramos, nos a poner a prueba, y posiblemente e “algunas”, para las que nunca vamos a estar preparados. Y ante esas angustias imposibles, y miedos invisibles, lo único y mejor argumento, es, vivir intensamente cada amanecer, como si fuera el último. Y eso, aunque sólo lo logremos en algún instante de cada día, nos incrusta una corriente de moral hacia dentro, que no lo consigue ni el mejor wiski, ni la droga más sofisticada, ni la aventura con más adrenalina. Esa fuerza interior, se va cimentando de tal manera, que aun no siendo consciente de la misma, sale a la luz, cuando la vida nos da un golpe tan brutal, que no existen palabras para describirlo, ni consuelo para aplacarlo. Y nos hace, y no sé cómo, tener fe, para continuar nuestro camino.

Así que toca, ahora que intentamos detener el calendario, para celebrar el año nuevo 2020, que reflexionemos de verdad, en nuestra debatida soledad, que la mejor forma de empezarlo, y de continuarlo, es ser auténticos, buscando los valores, en los que creemos, venciendo las dudas que seguro nos asaltan, alejándonos de los conformismos y los estereotipos, de las modas pasajeras, de los vicios destructivos, del abatimiento, y de la falta de fe en la superación. Con ello, habremos dado, el primer paso, para descubrir que la vida merece la pena, de disfrutarla, y de compartirla minuto a minuto.

Soy consciente, que lo que planteo es tan difícil predecir el futuro, que muchas veces dominará caer en el desánimo, otras el abatimiento, y otras dejarse llevar por el conformismo, pero no queda otra, que intentar creer en nosotros mismos. Y pensar que siempre, podemos dar un poco más, para levantarnos de nuevo, y motivándonos, pensando en los ciudadanos y ciudadanas, con los que convivimos en libertad. Y con los que compartimos nuestras vidas, aquí, y en todo el mundo, del que formamos parte, sacando de donde sea, nuestra solidaridad y alegría de vivir.

Lanzo desde la humildad, esta reflexión, y al mirar desde la ventana de mi casa, en este primer día del año que se inicia, y ver el sol incrustado en el infinito firmamento azul, creo, sinceramente, que merece le pena detener nuestro pensamiento. Y el mejor propósito, de comenzar el nuevo año es ser capaz de pararse en los pequeños detalles, como la mirada infinita a tu compañera en la vida, y a través de ella, aprender a mirar a los demás, a ser solidario, a no poner límites a la paciencia, al esfuerzo, al sacrificio, a vencer y debatir con tus dudas y tus miedos. A levantarte cada mañana con una pizca de ilusión que te haga intentar entender que todo tiene sentido. Y que si el caminar del tiempo no se detiene, la mejor forma de combatirlo es vivirlo con pasión, bajo la increíble luz mediterránea.

Pascual Andrés Tévar

P.D.

ME VOY A TOMAR UN PERIODO DE REFLEXION HASTA LA PRIMAVERA EN EL MES DE MARZO 2020, CON EL FIN DE MEDITAR SERENAMENTE, Y VOLVER A ENCONTRAR CAMINOS DE INSPIRACION, Y DE NUEVOS RETOS.

OS DOY LAS GRACIAS A TODAS Y TODOS LOS QUE LEEIS MIS ARTICULOS, AL BUEN EQUIPO DEL PERIODICO “EL RASPEIG” QUE ME HA DA ESTA OPORTUNIDAD Y APOYO. Y OS PIDO DISCULPAS POR ESTAR UN TIEMPO SIN ENVIAR ARTICULOS. PERO NECESITO PENSAR Y REECONTRARME, PARA VOLVER CON ILUSION RENOVADA

GRACIAS DE CORAZON.

HASTA PRONTO….

UN ABRAZO