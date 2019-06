Lorenzo: “En Deportes es donde he sido realmente feliz”

“A los vecinos y vecinas no les interesa si pides la dimisión de alguien, sino qué propones para hacer de San Vicente una ciudad mejor”

José Luis Lorenzo Ortega, entró en 2015 como quinto y último concejal del Grupo socialista en el Ayuntamiento sin experiencia previa en política. Comenzó el mandato como concejal de Deportes, y con el paso del tiempo fue asumiendo nuevas responsabilidades: primero Contratación y después Recursos Humanos. Además, también ha sido portavoz de los socialistas hasta enero de este año, cargo del que renunció para centrarse en la coordinación de la campaña electoral.

Ahora, con 34 años asume el reto de ser el hombre fuerte del PSOE en el Ayuntamiento tras el alcalde, Jesús Villar.

-Pregunta: El PSOE ha ganado las elecciones. Como coordinador de la campaña qué valoración realiza. ¿Cree que una buena campaña ayuda a conseguir más concejales?

-Respuesta: No sé si una buena campaña ayuda a conseguir más concejales, pero lo que sí creo es que una campaña sin dinamismo ni propuestas serias acaba restándote votos.

-P.: Únicamente 8 concejales de 25 tienen experiencia en el Ayuntamiento. Tras esta profunda renovación, ¿echará de menos a alguien?

-R.: De la oposición echaré de menos a Mercedes Torregrosa (PP), que para mí ha sido la mejor política plenaria que he tenido enfrente. Ha sido una rival ácida pero elegante al mismo tiempo. He aprendido mucho de ella. De los socios de gobierno echaré de menos los desencuentros y encuentros con Mariló Jordá (IU) y con Begoña Monllor (Compromís), dos concejalas que han vivido y seguirán viviendo con pasión la política municipal.

De mi grupo a Manuel Martínez Giménez que ha demostrado ser un buen gestor y un compañero siempre dispuesto a sumar.

-P.: Durante el último tramo de legislatura se ha convertido en el rival a batir por parte de la oposición. ¿Cómo lo ha llevado?

-R.: Uno de los aprendizajes que te da la política es tolerar las críticas.

Lo peor de estas situaciones, es cuando en lugar de ser críticas políticas, se convierten en obsesiones de tipo personal, que llegan incluso hasta obstaculizar acuerdos.

De todas maneras, tras el 26M ha quedado demostrado que este tipo de actuaciones es poco recomendable en política, a los vecinos y vecinas no les interesa si pides la dimisión de alguien, sino qué propones para hacer de San Vicente una ciudad mejor.

-P.: Independientemente de si la justicia les da 10 concejales o les deja en 9, ¿se plantean gobernar en minoría?

-R.: Desde mi punto de vista creo que el PSOE debe sentarse con IU y Compromís porque realmente hemos trabajado bien juntos. A partir de ahí hemos de dialogar y ver cuáles son las pretensiones de cada uno.

Con respecto a gobernar en minoría, tenemos como ejemplo el “gobierno a la alcoyana”, donde el PSOE en un Pleno como el nuestro de 25 ediles, gobernó con 7 en 2011, luego con 9 en 2015 y ahora lo hará con los 12 que han obtenido.

No es tan descabellado si se tienen claros los objetivos, y la ciudad de Alcoy sigue avanzando y sus vecinos respaldan al PSOE porque consideran que lo está haciendo bien.

-P.: Hablemos de salarios. En 2015, decidisteis bajaros el salario, ¿tenéis pensado recuperar esa bajada o por el contrario continuar el sueldo actual?

-R.: No nos hemos planteado, ninguna subida salarial, que no sea la que corresponda por el IPC, o la legal para los funcionarios. Es cierto que hay rumores malintencionados, que no se corresponden con la realidad.

Una subida de los sueldos no sería entendida y distorsionaría toda la legislatura. Imagínese el titular “los políticos de San Vicente se suben el sueldo”, aunque ya nadie se acuerde que nos los bajamos en 2015 un 20%. Creo que no hay que subir los salarios, aunque estaremos a lo que diga el conjunto de la corporación en el Pleno organizativo.

-P.: Muchos clubes y personas del deporte sanvicentero se preguntan si seguirá al frente de la concejalía de Deportes.

-R.: Si la elección dependiera de mí la elegiría sin pensármelo. La concejalía de Deportes era mi sueño y donde he sido realmente feliz. Vamos a ver cómo queda el reparto de áreas en función de los perfiles más adecuados para la gestión del municipio, la decisión tiene que ser consensuada. No depende de mí.

-P.: Creíste desde el principio en la construcción del nuevo pabellón que finalmente comenzará a ser una realidad en los próximos meses. ¿Cuál va a ser la apuesta en esta legislatura?

-R.: Uno de los puntos de nuestro programa electoral es que no vamos a improvisar proyectos durante la legislatura, es decir, que dedicaremos este primer tramo a fijar los objetivos para luego centrarnos en su financiación y ejecución.