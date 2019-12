La poesía de la vida ¿dónde se esconde?

A veces, y yo diría casi nunca, sabemos valorar de verdad, donde se encuentra la POESÍA de la vida, que nos puede ayudar a intentar ser nosotros mismos, y no perdernos en un divagar sin sentido.

No se trata de ser un poeta, y de hacer versos, lo cual es otra historia , la poesía como trato de transmitir en este mensaje, es una forma de vivir la vida en cada instante, que en ese momento , no te importe nada más que vivirlo, tan intensamente, que todo lo demás no existe.

Y es porque eres capaz de vivirlo, no egoístamente, sino concentrando todo lo bueno, de tu compañera de la vida, de tu familia, de tus amigos, de tu pasado, de tu presente, y de la ilusión del futuro en cada instante. Y en ese concreto momento, eres feliz, a tu manera, y hasta eres capaz de transmitirla, a los demás, como un gesto humilde y solidario.

La POESÍA, es, pasear, sin prisas, por las calles sanvicenteras, y caminar, y correr, y andar, por todas sus rutas, y observar, serenamente, lo que transcurre a tu alrededor, y que la armonía de lo diverso, en cada detalle, por insignificante que sea, le da sentido a la mirada, y especialmente, en las miradas de los demás.

La POESÍA, es mirar a tu compañera, dormida, y sentirte el príncipe del cuento, para con un beso, despertarla a la vida de cada día, después de hacer el amor, con pasión, y mezclado con las conversaciones calmadas en la madrugada, y hasta con bromas y debates intensos, y dejando la interrogante para seguir en otro momento, que se hace necesario volver a descubrirlo alejándose de la monotonía.

La POESÍA, es trabajar y desafiar los retos, con tu compañero y amigo del alma, en la empresa, y con todas las compañeras y compañeros, que hacen posible cada día, esta aventura de un buen equipo que trabaja, y que comparte la vida en todos los sentidos, al mismo tiempo.

La POESÍA, es llegar a casa, y ver en la cocina a tu compañera de la vida, en la cocina, y oler y saborear sus comidas, mezcladas, con sus palabras, en una armonía perfecta, y sabrosa, y hasta saber mejor porque las palabras, y los mensajes ocultos, forman parte del menú.

La POESÍA, es hablar con tus hijos, aunque que sea por instantes, para saber que estamos siempre dispuestos, a ayudarles desinteresadamente, y a que a su personal e indiscutible manera, nos ayuden. Y todo, a pesar de los debates y discusiones, que sabemos capear y sobrellevar, con entereza y sufrimiento, para que la vida tenga sentido.

La POESÍA, es, aceptar los errores, aprender de ellos, y que, aunque cueste un mundo, lo más importante, es reflexionar, con humildad, para trabajar duro, muy duro, y con coraje a prueba de depresiones, para intentar superarlos cada día.

La POESÍA, es sufrir, hasta límites inalcanzables, conviviendo con los valores, que sacamos de donde sea, para casi sin entenderlo, vivir con dolor y sufrimiento silencioso y cruel, como se van tus FAMILIARES y AMIGOS. Y ser capaz de asimilar, sin entenderlo, como los llevas en el corazón, para convivir, y compartir, con sus vivencias, y sus mensajes, para siempre.

La POESÍA, es ir a la Peña cada vez que hay partido de tu equipo del alma, y siendo consciente de estar dispuesto a sufrir, sabes aceptar el reto, y vivirlo intensamente con tus colegas y amigos, en cada gesto, en cada detalle, en cada debate. Sabiendo que saborear el triunfo es grande, y sobre todo los títulos, pero , que siempre, es más grande, estar, sufrir, debatir y compartir cada partido con ellos, desde el respeto y la humildad, haciendo de estos valores, una forma y filosofía de vivir, buscando y desafiando los retos, temporada a temporada, día a día, y momento a momento.

La POESÍA, es una cena, en un fin de semana, en un restaurante amigo, mirando a los ojos a la mujer de tu vida, y detener el tiempo en los más de cuarenta dos años juntos, y que en un suspiro, se hace infinito en esa mirada, donde sobran las palabras. Y siempre, con la aventura de descubrir algo nuevo cada día, en los detalles casi insignificantes. Tal vez el misterio, es ser capaz de apartar la ansiedad para buscarlo, y alimentarlo con imaginación y pasión compartida, en la duda y en el sufrimiento, y en superar y luchar juntos todos los retos, sabiendo que el árbol, al final, resistirá, por mucha y fuerte que sea la tempestad.

La POESÍA, en definitiva es, ser capaz, aunque sé que es casi imposible, concentrar, y vivir decididamente a tope en un instante, como si fuera el último. Porque ese instante, nos impulsará, sin ser consciente de ello, a seguir buscando, desesperadamente inquietos, el instante siguiente, y siempre motivados, bajo la increíble luz mediterránea.