La oposición rechaza el plan de Productividad llevado por Recursos Humanos

El plan de productividad por objetivos tendrá que esperar, ya que en el pleno celebrado el pasado miércoles la oposición rechazó (11 votos a favor y 13 en contra) la propuesta llevada por el edil del área, José Luis Lorenzo. Tras un eterno y por momentos intenso debate, el equipo de gobierno volvió a acusar la minoría (esta vez faltaba también la edil de Guanyar, Nuria Pascual, por maternidad), por lo que parece que la legislatura pasará sin solucionar uno de los principales quebraderos de cabeza que se ha llevado por delante a varios concejales de Recursos Humanos.

“Tenemos desde 2014 un problema presupuestario y otro de estructura en el reparto, que no es justo ni equitativo”, argumentó Lorenzo para defender su plan basado en tres patas: “los objetivos, la formación y la reducción del absentismo”, con las que se pretende lograr un “mayor compañerismo, rendimiento y compromiso”.

Los dos ediles no adscritos fueron los primeros en intervenir, en sendas y extensas réplicas en las que se mostraron duros con la propuesta de Lorenzo: “es inconcreta, infantil e indefinida”, criticó Auxi Zambrana, mientras Juanma Marín la tachó de “inoportuna y llevada en tiempo de descuento”, además de “ofensiva, discriminatoria e injusta”.

Mª Mar Ramos (Ciudadanos) continuó la crítica, basándose en que “no se debe hacer la casa poniendo parches en el tejado”, refiriéndose a que “primero habría que tener una RPT en condiciones”. En ese sentido, David Navarro (Sí Se Puede), criticó a Lorenzo por “jugar con los intereses de los trabajadores”, y lamentó “incorrecciones y falta de garantías” en un plan que le genera “un mar de dudas”. Por último, Francisco Cerdá (PP), también argumentó el voto negativo de su grupo debido a las “dudas de viabilidad” que les provoca la propuesta.

El único en echar un capote al edil de Recursos Humanos fue Alberto Beviá (Guanyar), reconociendo que “el plan no es perfecto pero se ha hecho tras muchas horas de trabajo”, añadiendo que “lo importante es ponerlo en marcha y empezar a caminar”. Al respecto, Lorenzo se defendió indicando que la propuesta gozaba del apoyo unánime de los representantes sindicales que acudieron a mesa de negociación.

Colonias Felinas

Otro punto del orden del día que generó menos debate del esperado fue la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de tenencia de animales de compañía.

Tras la primera aprobación en el pleno del pasado mes de octubre, se presentó una alegación de la Asociación Cinco Hocicos (fue desestimada), proponiendo que “se incluya la afirmación de que el Ayuntamiento promueve la existencia de colonias controladas de gatos ferales y da soporte a las entidades que los cuidan”.

El motivo de debate fue la viabilidad o no de crear colonias felinas, una postura defendida por la edil de Sanidad, Begoña Monllor, para quien la ordenanza no especifica en ningún caso que “las colonias felinas no puedan regularse”, pese a existir informes de la técnico de sanidad valorando el impacto económico que tendría la implantación de colonias felinas y que ascendería a 40 mil euros en primera instancia y 35 mil euros por cada anualidad posterior.

El PP quiso involucrar al Alcalde en el debate, recordando que tendría que ser el primer edil quien “realizara un decreto para que las colonias pudieron llevarse a cabo pese a contar con informes en contra”. Sin embargo, Villar no quiso valorar la situación hasta que se diese esa posibilidad. Mercedes Torregrosa (PP) pidió a Monllor que “no cree falsas expectativas”, a lo que ésta respondió que “es sólo su opinión”, sin entrar a debatir más allá.

Pabellón

El pabellón fue el gran ausente de la sesión, ya que el Alcalde sacó del orden del día el punto pocas jornadas antes del pleno. La oposición, escéptica del motivo esgrimido para ello por el equipo de gobierno, quiso conocer “la razón real”, pero Mariló Jordá se limitó a responder que “tenemos que reflexionar tras el incremento del 10% respecto al precio inicial”, indicando que en Abril esperan poder llevar el asunto a pleno. Hay que recordar que en un primer momento el proyecto debía rondar los 3 millones de euros, posteriormente se justificó un aumento del presupuesto por encima de los 6 millones y en última instancia ya se superaban los 7.

Viviendas sociales

Otro tema que salió a colación fue el alquiler de viviendas sociales. En sesiones anteriores, la edil del área, Begoña Monllor, indicó que estaban disponibles “prácticamente todas” y dos meses después se reiteró en que “hay una completa que podría ser habitada en caso de emergencia”, pero todavía se encuentra sin uso ninguna de ellas. La edil confesó que todavía no se dispone del reglamento que debe regular el acceso a estas viviendas”, aunque el Alcalde aclaró que se realizaría un decreto si la situación fuera de emergencia.

AM El Tossal

Los miembros de la AM El Tossal volvieron a acudir al pleno y dieron un giro más a sus acusaciones. En esta ocasión denunciaron no haber cobrado algunos servicios realizados en actos festivos (diana y embajadas) de años precedentes. Según aclaró Asun París (edil de fiestas), “estos actos los organiza la Unión de Comparsas”, pero desde la asociación aseguran que “el que nos convocó fue el área de cultura a través de reuniones verbales en su despacho”.

La AM El Tossal, que tiene previsto un encuentro inminente con el equipo de gobierno, está dispuesta a llevar la situación por cauces legales si fuera necesario.

En otros asuntos de la sesión plenaria, el edil de Juventud negó que la no celebración del festival Marea Rock se debiera a las quejas y molestias suscitadas la pasada edición: “Normalmente se celebra en los meses de verano, por ello he creído oportuno que se decida sobre la situación en la próxima legislatura”, explicó Javier Martinez (Guanyar).

En el ámbito de educación, Begoña Monllor adelantó que la intención es “comenzar las obras de ampliación en el IES María Blasco en Semana Santa y terminarla en dos meses”.

Sobre las quejas de los comerciantes de Sol y Luz debido a maleantes que deambulan por la zona, la edil Maribel Martínez explicó que “El Rodalet es una zona muy vigilada, de actuación prioritaria, pero que es competencia de Policía Nacional aunque habitualmente actuamos de forma conjunta”. Precisamente Maribel Martínez fue protagonista durante la semana al rechazar la portavocía del PSOE, que solo ha ostentado unos meses. A la espera de nombrar un nuevo portavoz (sería el cuarto en la legislatura), en el pleno actuó como tal el edil Manuel Martínez, debido a su cargo de portavoz adjunto.