La enfermedad mental, los pisos tutelados y la invisible e incansable lucha diaria

En otros artículos ya he hablado del desafío de la enfermedad mental, que tiene nuestra hija desde los trece años, y acaba de cumplir cuarenta, y cada día me sorprendo, lo que transmite saber convivir con ella, y recibir más que dar, a pesar de todo.

En este largo y complejo periplo, de una montaña rusa, de desafíos, de ansiedades, de sufrimientos, de desesperanzas, de depresiones, de caer y volver a levantarse, hemos pasado por toda una historia, que arranca en Psiquiátrico de Santa Faz, el Centro Doctor Esquerdo de San Juan, la Asociación de enfermos mentales de Alicante (AFEMA), los PISOS TUTELADOS de AFEMA, hasta llegar a ADIEM (ASOCIACION PARA LA DEFENSA E INTEGRACION DEL ENFERMO MENTAL) dentro de la cual después de un chalet TUTELADO en Torrevieja, ha conseguido UN PISO TUTELADO EN ALICANTE (BENACANTIL), donde ahora convive con otras compañeras y compañeros , también enfermos mentales, y lucha , y se integra , y se debate con sus miedos y sus desafíos, y sus alegrías.

Hay materia para escribir más de un libro, sobre este camino de nuestra hija, con la enfermedad mental. Pero quiero detenerme, y reconocer honestamente, el buen trabajo que se hace en los PISOS TUTELADOS, en esta asociación de ADIEM.

Después del largo periplo por tantos centros, a todos los cuales les damos de corazón las gracias, por todos los avances que han conseguido con nuestra hija en el camino de la integración. Pero cuando tiene que cerrar AFEMA por cuestiones económicas, y causa alta en el CENTRO DE DIA DOCTOR ESQUERDO, sentíamos con preocupación y ansiedad que se cerraban las puertas para seguir avanzando en nuestra lucha por su futuro.

Pero de nuevo se abrió la luz al poder entrar en ADIEM, que ha sido otro paso decisivo en su complejo y desafiante camino de integración.

Desde que a finales de 2017 le conceden el PISO TUTELADO en ADIEM, el progreso de adaptación, autoestima, auto independencia, y calidad de vida, ha sido vital. Ha conseguido adelgazar casi cuarenta kilos, hasta transformar su aspecto físico. Se ha adaptado a trabajar en todas las disciplinadas tareas diarias del piso, con disciplina y rigor en los horarios, en los trabajos, y en la convivencia. Además de participar en los programas del centro de ADIEM en Alicante. Asiste a clases de yoga, natación. Realiza salidas organizadas del piso tutelado, y otras por su cuenta, que sabe gestionar con los otros horarios. Todo lo que valoramos día a día, porque es la mejor fuente de estímulos para seguir adelante.

Pero todo esto no se sostendría, sin la intervención decisiva de su Psiquiatra Juan Carlos, tiene bastante culpa, de los logros que está consiguiendo, con el control de la mucha medicación, y de sus mejores consejos. Porque las recaídas, las voces, las ansiedades, las depresiones, que con el tabaco no encuentra límites. Y a veces estalla en actos incontrolados, y violentos de palabras y de golpes a las cosas, no a las personas, menos mal, que hacen que los Monitores, tengan que tomar medidas, y expulsarla del piso tutelado por unos días en casa, para encontrar la reflexión y la “calma”, en casa. Y es entonces cuando es consciente lo mucho y lo vital que necesita el PISO TUTELADO, hasta el punto que su vida, no tiene sentido, si no está en el PISO TUTELADO.

Tenemos claro, tanto su madre como yo, que por mucho y duro que sea, hay que buscar y encontrar la paciencia, y la serenidad, para saber y hasta adivinar, cada momento, la forma de ayudarla.

Cada día a través del móvil nuestra comunicación es constante, desde las 7 de la mañana hasta las diez o las once de la noche, y lo emoticonos y las palabras condensadas y motivadoras, fluyen de mi móvil, hasta las caras llorosas que fluyen del suyo, y conseguir que sus envíos de corazones latientes y caras sonrientes, devuelvan la calma, al final de la jornada.

Cada despertar, pienso, que aunque me atreva a manifestar , que estoy aprendiendo a convivir después de 27 años con este desafío, también tengo que decir, que ninguna familia está preparada para aceptarlo, solo queda ser capaz de convivir, pagando y asumiendo todos los precios, que les aseguro son muchos, y de por vida. Porque la mezcla de frustraciones, miedos, dudas, desafíos imprevistos, y la experiencia de tantos años, nos han dotado de mecanismos para saber cómo luchar, y al mismo tiempo convivir con ella cada día. Y valorar los momentos de sonrisas, porque son el mejor argumento para no venirse abajo.

Pero al final, siempre pienso en aquella frase de hace veintitantos años, cuando no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, que nos dijo el buen Dr. Chinchilla, Jefe de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, cuando después de 19 días ingresada , no informaba :” No se preocupen por la anorexia de su hija, y que menos 50 kilos, por eso es la punta del iceberg, lo peor viene detrás , con su compleja y difícil de diagnosticar enfermedad mental.” Desde ese momento nos cambió a toda la familia, la vida. Pero esa es otra historia, que algún día iremos contando, siempre, y animando a las familias que lo sufren, seguro más que nosotros, bajo la increíble luz mediterránea.