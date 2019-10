La cultura, la historia y el transporte público ganan peso en el Ayuntamiento de San Vicente

× Ampliar Pleno ordinario celebrado el pasado miércoles

El inicio de la sesión dio lugar al alcalde, Jesús Villar, a pedir perdón por no permitir intervenir a algunas personas en el pleno anterior al haberlo suspendido de forma contundente. Tras esto, se comenzó con un orden del día tranquilo en el que la toma de posesión del cargo de Lourdes Galana Alfaro, Concejal del Partido Popular, sustituyendo a Luisa María Carretero Huertas. A este breve comienzo le siguieron las mociones, temas principales del pleno.

La primera intervención, por parte del PP, proponía la mejora y el aumento de la señalización de los polígonos industriales de San Vicente. Alegando que la mayor actividad laboral y las oportunidades de aumentar el número de empresas emplazadas en dichos espacios, se debe señalizar de forma más adecuada la situación de estos. La moción contó con el apoyo de Ciudadanos, Compromís, Podemos y VOX. Sin embargo, PSOE y Esquerra Unida se posicionaron en contra al comentar que esa medida ya está siendo llevada a cabo por su grupo y no es necesario repetir las propuestas. Sin embargo, el Partido Popular respondió que no se trata de la misma propuesta, ya que ellos hablan de la señalización de los accesos a los polígonos y no de la interna, en la que se está trabajando actualmente.

Ciudadanos presentó la segunda propuesta, basada en la colocación de paneles que informen a los ciudadanos de todas las zonas de San Vicente sobre la agenda cultural, las actividades deportivas y los eventos organizados. A su vez, propuso unificar dicha agenda. Con todo ello buscarían evitar el cuelgue de carteles que ensucian la ciudad y aumentaría la asistencia a los eventos al enterarse más gente del extrarradio de su celebración. Esta medida fue aprobada por todos los grupos políticos. La aceptación de Esquerra Unida y PSOE pasó por modificar uno de los puntos de la moción y añadir un estudio previo de costes y ubicación de los paneles informativos.

En tercer lugar, Compromís expuso la idea de crear una ‘Tarjeta Bono 4/30’ para que las personas de entre 5 y 30 años que viajen en transporte público. La tarjeta incluiría un precio de 15 euros y tarifa plana de viajes. Con esta medida se pretende fomentar el transporte público para el cuidado del medio ambiente, así como proporcionar a los más jóvenes un desplazamiento en el que evitar gastos excesivos y mayor seguridad.

Salvo la abstención de VOX, que pedía considerar le proporción de habitantes para realizar un cálculo de los viajes gratuitos que se pueden llegar a ofertar, el resto de partidos secundaron la propuesta. Además, Compromís aceptó que se considerara un plan de viabilidad previo para asegurar que se puede costear la medida. Petición realizada por Esquerra Unida.

David Navarro (Podemos): “Es una falta de respeto a la Democracia que un partido propongan mociones que se le propusieron al mismo en su momento y no se llevaron a cabo”

La cuarta moción también fue realizada por Compromís, que habló de establecer una comisión que realice un plan para crear un Museo Municipal en el antiguo Ayuntamiento. A pesar de las peticiones de cambios de Podemos, que propuso un estudio y un análisis previo; PP, que recordó que esa propuesta es del Consell de Cultura y “ahí es donde debe de debatirse”; y Esquerra Unida, que propuso la creación de una comisión dentro del Consell, la medida fue aprobada. Con la única abstención de VOX, que alegó el casi abandono de los museos ya existentes en San Vicente. Además, David Navarro (Podemos), añadió que esa medida se le propuso a Compromís, cuando gobernaba en 2017, y a pesar de ser aprobada no se llevó a cabo, lo que “es una falta de respeto a la Democracia”, alegó.

Las jornadas de orientación laboral se llevarán a cabo el 4, 5 y 6 de frebrero

La única medida rechazada fue la segunda que realizó Ciudadanos. El grupo propuso la vuelta de las Fuerzas Armadas a las jornadas de orientación laboral del 4, 5 y 6 de febrero. Tanto Podemos como VOX y el Partido Popular estaban a favor de la moción, pero Esquerra Unida y PSOE votaron en contra al haberles añadido ya a dichas jornadas. Con 12 votos a favor y 12 en contra, la medida fue rechazada por el voto definitivo del alcalde. Ante la negativa de ambos partidos, el partido mostró su descontento por recibir estos rechazos a pesar de estar de acuerdos con ambos.

El Partido Popular también realizó una moción que proponía la dotación de las calles históricas de San Vicente con placas que informe de su nombre primigenio y un código QR con información adicional y mapas turísticos. Dicha moción volvió a destacar por estar todos los grupos a favor excepto PSOE y Esquerra Unida. Los segundos explicaron que esa medida debería de trasladarse al Consell de Cultura, ya que lo propusieron con anterioridad. A pesar de ello, la medida fue aprobada.

La séptima y última de las mociones fue llevada a cabo por Esquerra Unida, PSOE y Podemos conjuntamente. Estos tres partidos pidieron condenar las “palabras de infamia de Ortega Smith sobre las 13 Rosas”. Al tratarse de temas ajenos al Municipio de San Vicente, el PP y Ciudadanos se abstuvieron. Con la aceptación de Compromís y la negativa de VOX, la moción fue aprobada.

El cierre del pleno volvió a ser tranquilo aunque plagado de preguntas. Algunas de ellas serán contestadas en el siguiente pleno. Otras sirvieron de precedente para anunciar los avances en la medida de peatonalización de la Calle Pintor Picasso y el comienzo de las obras de la Escuela de Idiomas en el año 2020.