La AM El Tossal denuncia no haber cobrado facturas de servicios realizados

Los miembros de la AM El Tossal volvieron a acudir al pleno del pasado miércoles y dieron un giro más a sus acusaciones. En esta ocasión denunciaron no haber cobrado algunos servicios realizados en actos festivos (diana y embajadas) de años precedentes. Según aclaró Asun París (edil de fiestas), “estos actos los organiza la Unión de Comparsas”, pero desde la asociación aseguran que “el que nos convocó fue el área de cultura a través de reuniones verbales en su despacho”. La AM El Tossal, que tiene previsto un encuentro inminente con el equipo de gobierno, está dispuesta a llevar la situación por cauces legales si fuera necesario.