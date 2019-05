Joan Baldoví: “Me gustaría un pacto que fuera gemelo del pacto del botánico en Madrid”

El Diputado de Compromís, Joan Baldoví visitó el pasado miércoles 15 de abril la localidad de San Vicent del Raspeig donde explicó el interés de esta formación por poner los problemas de nuestra Comunidad Autonoma en concreto los de nuestra provincia y comarca en el debate nacional para que estos tengan respuesta en las cuentas del Gobierno central. Por eso, de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo pidió el respaldo a la formación que encabeza Ramón Lleida en nuestro municipio.

E.R.:¿Está garantizado el debate de temas de interés para los valencianos en el Congreso?

Joan Baldoví: La duda ofende, por su puesto que está garantizado. Tomé posesión del escaño el lunes 13 de mayo y en mis primeras declaraciones hice alusión a los temas pendientes que tiene nuestra tierra. Temas muy antiguos de infraestructuras, de financiación, de deuda, de política agraría. En definitiva, temas que van a estar presentes desde el día del Debate del próximo presidente o presidenta del gobierno.

E.R.: ¿Cree que en un pacto del PSOE con otras fuerzas progresistas sería el mejor escenario donde tratar estos temas?

J.B.. Siempre he dicho que me gustaría un pacto que fuera gemelo del pacto del botánico en Madrid. Creo que a veces es bueno que haya sensibilidades diferentes en el gobierno y puntos de vista diferentes esa sería mi apuesta. Ahora, si me preguntas qué creo que va a pasar te diría que es que va a ver un proyecto monocolor del Partido Socialista.

E.R.: ¿Eso lo consideraría el peor de los escenarios posibles?

J.B.: No, si finalmente se pacta un programa para los próximos presupuestos generales del estado, una hoja de ruta en inversiones necesarias , un calendario de actuación y se pacta también un sistema de financiación creo que también podría ser positivo ese escenario. Nosotros, en cualquier caso, vamos a ser la garantía de que desde el primer día se hable de estos temas. Cada vez que salga el Diputado de Compromís a la palestra los temas valencianos, alicantinos y de Castellón van a estar presentes.

E.R: Agueda Micó (Bloc) hizo un llamamiento a la autocrítica ante los resultados de las elecciones generales y autonómicas ¿Cree que hay que mirar hacia dentro para encontrar el problema?

J.B.: Hay que mirar hacia dentro pero evidentemente también hacia fuera. Por una lado hay una parte positiva de los resultados de las pasadas elecciones autonómicos que es que hemos consolidado el espacio de Compromís en ese espacio y a partir de ahí tenemos que pensar qué es lo que falló en el otro escenario, para que 450.000 personas en una mano llevaran la papeleta de Compromís y en la otra 172.000. En mi opinión han entrado en juego factores externos y sobre todo una campaña muy “madridizada”, muy enfocada en lo que pasaba en Madrid y en sus cuatro candidatos. De hecho, hubo mucha gente que pensó que Compromís no se presentaba a las elecciones. Probablemente de eso tengamos en parte nosotros la culpa pero sin duda también tuvimos una campaña muy centrada en aquello que pasaba en la Puerta del Sol y Aledaños. La invisibilización de las candidaturas periféricas y de nuestros temas ya que en el segundo debate apenas se mencionó durante 10 o 15 segundos el tema de la financiación autonómica cuando es problema capital para nosotros.

E.R.: ¿Cuál cree que es la solución?

J.B.: Tendremos que aprender a transmitir a la gente que un voto a Compromís es un voto que impedirá que las políticas de derecha gobiernen pero con el plus de que es un voto de auténtica representación territorial, es decir, “de casa”, ya que no tenemos ninguna hipoteca con nadie. Nuestros intereses empiezan y acaban aquí desde Vinaroz hasta Pilar de la Horadada.

Hemos visto que en las pasadas legislaturas nuestra geografía ha quedado olvidada y especialmente, dentro de todo el territorio valenciano las comarcas del sur, y solo hay que remitirse a los últimos siete presupuestos aprobados por el Partido Popular. Incluso en el proyecto de presupuesto que no llegó cuajar del PSOE no llegábamos ni a la media española de inversión en comunidades autónomas.

E.R: ¿Cree que esos resultados influirán en el voto el próximo 26 de mayo?

J.B.: Veo dos escenarios el primero, las elecciones locales, los candidatos, las candidaturas, la gente ya no vota tanto en clave ideológica y más en clave local. En ese sentido tenemos una capilaridad muy grande, somos el tercer partido en presentar listas por todo el territorio, más del 90% de los ciudadanos de esta comunidad autónoma podrán votra candidaturas de Compromís. Además, creo que también ha terminado ese miedo de que pudiera haber un pacto de las tres derechas y creo que la gente podrá votar otras cosas teniendo en cuenta la utilidad que va a tener ese candidato en su pueblo.

Por otro lado en las elecciones Europeas estamos intentando que la gente entienda que Europa se cuela en la vida cotidiana de todos nosotros por eso es importante que haya presencia valenciana en Bruselas. Ahora justamente se va a empezar a debatir la política agraria común en la que evidentemente va a afectar a la agricultura mediterránea y por su puesto la valenciana.

En este caso vamos con Jordi Sebastià que ya tiene una experiencia en europa y formando parte de una coalición que representa a todo el estado Español : Nueva Canarias, Més per Mallorca, Coalición por Melilla, Iniciativa del Pueblo Andaluz, En Marea, Izquierda Andalucista y Verdes de Europa, Chunta Aragonesista, Partido Castellano y Coalición Caballas.

E.R. ¿Considera positivos los gobiernos de coalición en los Ayuntamientos teniendo en cuenta experiencias en donde no han funcionado?

J.B.: Creo que los gobiernos de coalición son positivos porque al final hay diferentes puntos de vista y uno no impone su criterio y los acuerdos tienen que salir de consensos amplios, por tanto creo que son positivos si la gente es honesta y leal al pacto, donde evidentemente todos tenemos que ceder algo. Evidentemente cada uno intentamos ser el partido mayoritario de ese acuerdo para tener más fuerza. En algunos sitios no ha funcionado como fue el caso de Alicante, aunque no fue por nosotros ya que allí fuimos la pata más sensata e intentamos poner sentido común para que eso continuara, justo ese sería el ejemplo de lo que no debería ser un gobierno de coalición mientras que el gobierno autonómico sería un ejemplo de que se puede funcionar de una manera leal, sin hacer ruido, con las diferencias lógicas pero con la convicción de que se puede gobernar por el bien común.

E.R.: Recientemente ha presentado el Pacto por Alicante ¿De qué manera afecta a San Vicente del Raspeig?

J.B.: Sí, ese pacto es básicamente pedir que haya un acuerdo de todos los grupos políticos en unos mínimos en los que todos estamos de acuerdo cuando estamos de acuerdo. Por ponerte un ejemplo creo que el ministerio de Fomento tiene una gran deuda con Alicante y sus comarcas, viejas infraestructuras que llevan mucho tiempo sin abordarse y el Pacto por Alicante, en definitiva lo que hace referencia es a todas aquellas infraestructuras en donde tiene competencia el estado para que de una vez por todas se realicen y dentro del pacto para Alicante entraría una que afectaría directamente a San Vicent del Raspeig. El estado debería poner el foco en los trenes de cercanías que son los que utiliza la gente para ir a trabajar o a estudiar, para ir a Alicante a hacer gestiones y dejar de lado las inversiones en el Ave. Las cercanías han sido las grandes olvidadas en todo el estado pero especialmente aquí donde tenemos las cercanías con más retraso de todo el estado español con datos de la propia RENFE. Hay que poner más frecuencias tanto en la línea Alicante-San Vicent al ser una ciudad universitaria como en la línea que va a Villena. Al final estas soluciones no llegan a ser tan caras como un kilómetro de Ave y al final el Ave lo utiliza el 5-6% de la población mientras que el tren de cercanía lo utilizan el 94% de la población.

E.R.: ¿Por qué motivos deberíamos confiar nuestro voto a Ramón Lleida y a su equipo de Compromís?

J.B.: En política como en la vida la ilusión por conseguir algo es muy importante. Ramón me contaba como en 2008 por 125 votos se quedaron a las puertas de entrar en el Ayuntamiento, sin embargo él no se fue a casa, insistió, no se rindió y creo que eso es muy importante. Ramón es una persona con una gran ilusión y entusiasmo por hacer cosas, con un gran amor por su pueblo. Además es un candidato muy preparado y ahora mucho más tras su gestión estos cuatro años. Creo que Ramón y su equipo son personas que pueden aportar mucho al futuro de San Vicente del Raspeig.