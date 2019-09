Jesús Villar elimina la Educación vial de los colegios

Más de quince años de labor educativa tirados a la basura. Así, como si nada. Alrededor de 3.000 escolares de San Vicente, de Infantil y Primaria, de todos los colegios del municipio se quedan, este curso que empieza, sin las clases de Educación Vial impartidas por la Policía Local. Habíamos logrado ser un referente provincial en la materia. Muchos ponían los ojos en nuestro municipio como ejemplo de labor educativa, incluso habíamos recibido premios. Pero este curso 2019/2020 pasará tristemente a la historia de nuestro pueblo como el año en el que Jesús Villar, el alcalde socialista, suprimió la Educación Vial para los niños y niñas de San Vicente. ¿Y nadie alza la voz al respecto?

Analicemos qué nos ha llevado a esta situación. San Vicente tiene un déficit de más de 30 policías teniendo en cuenta su volumen de población y esto ocurre porque su alcalde, el socialista Jesús Villar, y ninguno de sus concejales de RRHH ni Policía, ha sido capaz de convocar ni una sola plaza de agente en cuatro años de mandato. Nada. Cero. Gestión de RRHH en materia de seguridad absolutamente nula. Ni siquiera se ha cubierto la tasa de reposición que permite la ley, ni las jubilaciones, ni las tristes pérdidas. Nada de nada. Mientras tanto el pueblo ha seguido creciendo y cuenta con una policía insuficiente y envejecida, que entre otras muchas consecuencias, ha traído eliminar servicios para poner sacar a los agentes a la calle. Uno de esos servicios que para Villar ha sido prescindible (entre otros muchos de los que hablaré en otros artículos) ha sido la Educación Vial.

Y esto es más grave, a mi modo de ver, porque la reciente concejala de Educación, Belén Arques, también socialista, que llega de la mano de su mentor, José Luis Lorenzo, anterior concejal de RRHH, compatibiliza su cargo con el de directora del CEIP Raspeig. Ni una palabra le he escuchado decir a esta señora acerca de ese servicio que como directora solicitaba todos los años y se permite decir en la prensa, con un cinismo absoluto, que hay que hacer autocrítica. Pues empiece señora Arques por su conflicto de intereses en este asunto. Me gustaría saber qué les dirá a los padres y madres de los niños del colegio que dirige cuando sepan que este año la Policía no les impartirá sus ya tradicionales clases de Educación Vial.

Por supuesto el alcalde, Jesús Villar, permanece en la sombra, como nos tiene acostumbrados en cualquier problema. Mantenerse de perfil para intentar no dañar su imagen pública se le ha dado bien, porque ha puesto todo su empeño y muchos recursos en ello; que parezca que no pasa nada, que todo va como la seda, que los problemas son cosa de otros, que ya se encarga él de sacar fotos en la piscina o cultivando calabacines o desfilando vestido de fester, como si esa fuera la realidad de un pueblo de 60.000 habitantes. Pero coincidirán conmigo en que no se puede engañar a todos todo el tiempo y ha llegado el momento de ir desmontando al personaje y a los que le rodean. Además, este año Jesús Villar no podrá hacerse la foto con los chavales y los agentes dando clase porque las ha suprimido. No podrá posturear en sus redes sociales como ha hecho todos y cada uno de los años anteriores. Al fin y al cabo, tengo la sensación de que es lo único que le importa ¿no creen? Les invito a visitar el Facebook del alcalde (ustedes que pueden porque a mí me tiene bloqueado por ser crítico con su gestión) y a comprobar cómo sacaba pecho de la Educación Vial en numerosos post como por ejemplo el 13 de enero de 2016, el 27 de julio de 2017 o el 9 de diciembre de 2017 entre otros (dense prisa no vaya a ser que los borre).

En fin, que así están las cosas en esta materia. La importante labor de la Educación Vial para todos los niños y niñas de San Vicente, eliminada de un plumazo por la inoperancia del alcalde socialista, Jesús Villar, y su anterior concejal de RRHH, José Luis Lorenzo, que no convocaron ni una sola plaza de agente en cuatro largos años; su actual concejala de Educación, Belén Arques, que parece importarle poco o nada; y su actual concejal de Policía y también de RRHH, José M. Ferrándiz, que mucho me temo que sigue la estela de su amigo Lorenzo. Pobre Educación Vial que entre todos la mataron y ella sola se murió. Descanse en paz.