Jesús Villar: “Nos falta cultura de gobiernos plurales”

Repasamos con nuestro alcalde, Jesús Villar, los primeros 100 días de esta segunda legislatura al frente de la Corporación Municipal.

“Necesitamos ampliar la plantilla, no solo cubrir las bajas, San Vicente sigue creciendo y estamos con el mismo personal de hace 10 años”

P.- 100 días de nuevo gobierno municipal, ¿qué los diferencia de los de hace 4 años?.

R.- La experiencia, que si que te ayuda para saber lo que va ocurriendo en el día día, también que el gobierno entre dos es más sencillo. La diferencia está en la cantidad de partidos que tenemos en la oposición. Cinco partidos que tienen que ir asentándose, tranquilizándose, muchas veces no se si estamos a dos meses de elecciones o si hace dos meses que constituimos el ayuntamiento. El nivel de exigencia y de presión es muy grande, en los plenos yo entiendo que todos quieran rendir cuentas delante de los ciudadanos, produciéndose más ruído. Antes quizás teníamos más encaje en los cuatro partidos por la falta de experiencia, y ahora yo creo que tiene que haber también un encaje en la oposición por que todo se tiene que normalizar.

P.-Es mejor para los ciudadanos un gobierno de 2 que de 4 partidos? R.- Al final yo creo que es cuestión de costumbre y de entendimiento, no tienes más problemas muchas veces con cuatro que con dos, pero yo creo que nos falta un poco de cultura de gobiernos plurales. Lo que si tienen los ciudadanos muy claro es que las mayorías absolutas se acabaron y que ahora tenemos que entendernos para gobernar.

P.- ¿Alguna vez gobernará el PSOE con el PP? R.- Yo creo que sí, yo no lo descarto. Ahora mismo estamos muy separados por los temas de corrupción que ha hecho que no se vea al PP como un socio de gobierno, pero yo creo que en Europa estamos acostumbrados a ver partidos similares trabajando conjuntamente, en un futuro creo que podría darse una coalición.

P.- ¿Esta nueva legislatura será más tranquila que la anterior? R.- Va a depender de la oposición. En este momento todos están buscando un poco su hueco dentro de la oposición, quién tiene más concejales, quién es la voz de la oposición. Esto no nos va a deja mucha tranquilidad en la acción de gobierno, con los cinco en la oposición la fiscalización va a ser mucho mayor pero yo creo que con la experiencia que tenemos, aunque haya compañeros nuevos, nos vamos a centrar en el trabajo de gobernar y el ruido exterior hay que hacerle el caso necesario pero no nos puede desviar de nuestro camino.

P.-¿El equipo del PSOE está cohesionado entorno al alcalde? R.-Al final los momentos de un final y un inicio de legislatura con cambios en las listas siempre tiene ruido y contestación, pero es lo normal, una vez que eso se cierra el grupo municipal está hecho, cada uno tiene sus responsabilidades y solo tengo que agradecerles el trabajo que realizan todos los días ya que se es concejal y alcalde las 24 horas del día y que todo el trabajo que se puede hacer es poco para atender todas las necesidades del municipio.

P.- Por que has cambiado la concejalía del mayor por Urbanismo? R.- Lo primero que hacemos es que las concejalías que tenía Mariló Jordá, las dividimos en tres con el fin de dar un mejor servicio, la concejalía de servicios por un sitio, infraestructuras por otro lado y Urbanismo, que lo cojo yo, ya que estamos en un proceso de diseño de la ciudad, del futuro de San Vicente. Justo antes de acabar la legislatura enviamos el avance a consellería del PGOU y ahora nos lo tienen que devolver, y poco a poco ir redactando en detalle el Plan General. He de decir, con todo el cariño hacia a los mayores, que me lo he pasado muy bien como concejal del Mayor, y que aprendes mucho de ellos y son superagradecidos.

P.- Cuales son los principales objetivos de esta legislatura? R.- Creo que continuar con el desarrollo de San Vicente, yo pienso que van a ser unos años en los que la fisonomía va a cambiar bastante. Vamos a tener el pabellón, vamos a seguir apostando por la peatonalización, por una ciudad más destinada a las personas, apartando los coches del centro urbano, los proyectos de empresas privadas en toda la zona de Montoyos que se va a ir desarrollando, yo creo que ese es un cambio importante que va a unir desde la calle Elche hacia el velódromo y le va a dar un cambio similar a la ciudad al que ha supuesto Vicente Savall. Aquí van viviendas, un instituto, un parque, la urbanización de la zona, apertura de las calles con un incremento de la zona deportiva. Un problema que tenemos en San Vicente, por ejemplo, es que el último suelo que tenemos para uso deportivo es el del nuevo pabellón ya que la gestión del suelo se ha dejado que fueran las empresas privadas quién lo gestionaran, nosotros creemos que tenemos que tener un proyecto de ciudad propio, no puedes estar dependiendo de la construcción.

P.-Hay posibilidad de que se incorpore algún otro grupo al equipo de gobierno? R.- Nosotros le hicimos desde el principio el ofrecimiento a Compromís, que lo rechazó, y esa posibilidad sería cuestión de volverlo a hablar. En Valencia estamos gobernando juntos y nosotros en principio pensábamos que si que iban a entrar en el equipo de gobierno, tomaron su decisión, en el momento que pidan volver a gobernar el equipo de gobierno lo estudiaría y no creo que hubiese ningún problema.

P.- ¿Solo hablamos de Compromís? R.- En este momento solo hablamos de Compromís

P.- Podría salir del equipo de gobierno su único socio actualmente, EU? R.- Nosotros no lo barajamos, llegamos a un acuerdo de gobierno, hemos gobernado cuatro años juntos y creo que ha sido satisfactorio para los dos, no barajo la posibilidad, aunque en una legislatura larga todo puede pasar.

P.-Se le acusa desde algunos sectores de postureo por su continua aparición en RRSS y medios de comunicación? R.- Lo primero es que si sales en la foto es por que estás en el sitio, al final es que mi compromiso con todos los eventos y todo lo que ocurre en san Vicente es al 100%, no puedes estar en la foto sino estás, y no vas a hacerte la foto y te vas, sino que estás presente en los actos. Y la gente se acaba metiendo conmigo por mis redes sociales, por las mías personales, en las que evidentemente quien va a salir soy yo y mi familia, haciendo una paella o en un acto municipal, pero si la gente ve realmente las redes municipales yo puedo estar en una de cada cinco publicaciones o en ninguna.

No me sigan en mis redes, es cierto que le he dado mucha importancia a mis redes sociales, sobre todo Instagram porque me parece una manera muy interesante de comunicarme con un sector de población muy importante. He creado un canal de comunicación donde la gente habla, pregunta y se le responde. Que se me critique por que esté en mis redes es curioso.

P.- Qué piensas que podréis hacer en estos 4 años que no pudisteis hacer en los anteriores? R.- Lo fundamental sería que nos dejaran gestionar nuestro dinero, si eso fuera así podríamos hacer muchas más cosas, necesitamos ampliar plantilla municipal, necesitamos ampliar la plantilla de la policía, no solo cubrir las bajas, San Vicente sigue creciendo y estamos con el mismo personal de hace 10 años, cada vez tenemos más competencias delegadas de la Generalitat, como el Plan Edificant, y queremos dar un servicio cercano y de calidad.

P.-La limpieza ha sido una de las principales demandas/quejas de los ciudadanos ¿tenéis algún plan para mejorarla? R.-El contrato actual vence en junio del 2020 y el nuevo contrato prevé que todo el material sea nuevo, solo el cambio del material va a ser una modificación importante en el uso y servicio. también estamos pensando en concentrar contenedores, en crear islas de contenedores, estamos trabajando con los técnicos el tema de poda y enseres, y desde luego no podemos echarle la culpa a los ciudadanos pero necesitamos la colaboración de todos, si no consideramos que la ciudad es de todos y que todos la tenemos que mantener, es muy difícil.

Estamos trabajando también con la Policía por la vigilancia en zonas más sensibles ya que tenemos comprobado que hay empresas que se dedican a dejar restos que deberían llevar a vertederos controlados. Necesitamos la colaboración ciudadana, para no tirar y que se denuncien esas prácticas y tristemente sanciones por que las campañas de concienciación, que se han hecho de todas clases, no han funcionado y parece que lo único que nos motiva son las sanciones. Tenemos zonas muy complicadas y zonas limítrofes con otros municipios que tenemos que controlar.

P.- ¿Cómo va a ser la contrata? R.- La contrata está prevista para 8 a 10 años, se están haciendo números porqué se tiene que poner todo nuevo y se debe amortizar con un contrato de larga duración.

P.- Eso es curioso ya qué en el contrato actual se contempla la renovación de contenedores de tal forma que tanto la maquinaria debería estar en buen uso, no para tirar a la basura y empezar de cero. R.- El problema es que el contrato anterior no obligaba a que el material fuera nuevo, lo que se pedía es que el servicio se debía prestar en condiciones idóneas para el municipio pero no dice si los contenedores deben tener un año o dos y las barredoras quince.

P.-En el 2021 está previsto un cambio en la recogida de RSU ¿estamos preparados para ello? R.-Lo que se pretende es que el plan piloto que nosotros hemos iniciado con los contenedores marrones para residuos orgánicos se va a incrementar debiendo utilizar más esos contenedores disminuyendo el de restos.

P.- ¿Qué le pedirías al partido con el que estáis gobernando? R.- Llegamos a un acuerdo de gobierno. Los dos estábamos de acuerdo y por eso se firmó, les pediría cumplir ese acuerdo, que desarrollen su trabajo con las responsabilidades de las concejalías llegando al máximo de acuerdos posibles en todos los temas que afecten al municipio.

P.- ¿Y a la oposición? R.- Qué hagan lo que realmente dicen que quieren a hacer que es trabajar por los vecinos de San Vicente, yo no les tengo que dar consejo, son partidos y concejales que llevan tiempo en la política, qué se preocupen por lo que realmente es importante para el municipio y que está claro que nosotros estamos aquí para que nos fiscalicen y nos critiquen pero que la critica por criticar no beneficia al municipio ni creo de verdad que tenga ningún rédito político.

P.- Esta va a ser tu última legislatura? R.-Queda mucho tiempo, es verdad que cuando empece dije que dos legislaturas era suficiente, también es verdad que después de pasar de cinco a diez concejales y ver que hay un apoyo muy importante de la gente, si sigo teniendo el apoyo ciudadano, no lo descarto, todo depende de cómo discurra esta legislatura.