Jesús Villar: ‘Hemos demostrado que podemos estar al frente de gobiernos plurales y sacar adelante proyectos importantes para nuestro municipio’

× Ampliar Candidato socialista, Jesús Villar

Última entrevista de Jesús Villar, candidato socialista a la alcaldía, a escasos días de que las urnas decidan el panorama político en San Vicente para los próximos cuatro años.

-PREGUNTA: ¿Qué destacaría del trabajo realizado durante estos 4 años?

-RESPUESTA: Estoy seguro de que los vecinos y vecinas consideran el Ayuntamiento como algo más cercano, más suyo y que sus representantes son uno más de ellos. Me quedo con todo el esfuerzo que hemos realizado por mejorar la ciudad, sobre todo en mantenimiento de instalaciones, alumbrado, servicios municipales, algo que estaba olvidado. La atención a los más necesitados incrementando partidas para atender emergencias.

La cancelación de la deuda. Son muchas las acciones realizadas y todas encaminadas en mejorar la vida de los nuestros.

-P: ¿Qué balance hace de este tiempo en el gobierno?

-R: El balance es positivo.

Hemos demostrado que podemos trabajar en gobiernos plurales, además liderándolos, creo que hemos aprendido a convivir y con el esfuerzo de todos y todas, sacar adelante proyectos importantes para nuestro municipio. Las mayorías absolutas se han acabado. Hay que ser conscientes de que la realidad política ha cambiado, que ahora la representación está más dividida, que los vecinos y vecinas nos piden que lleguemos a acuerdos y que seamos capaces de gobernar juntos. Hay partidos que todavía hablan como si fueran a gobernar con mayoría absoluta pero luego su única oportunidad saben que es pactar.

-P: ¿Con qué se queda de la experiencia de estos 4 años como alcalde?

-R: Lo mejor son las personas, el trato cercano, el cariño que te demuestran en cualquier ocasión, sentirte cercano, preocupado por sus necesidades e intentando siempre a ayudar a resolver los problemas, aunque no siempre sea posible.

Los centenares de reuniones y visitas que he tenido son la muestra de que el despacho de alcaldía siempre ha estado abierto para todos y todas y que allí donde se me ha solicitado o invitado a estar, he procurado compartir esos momentos con vecinos y vecinas.

-P: ¿Le han servido las Redes Sociales para acercarse y que las personas se acerquen a usted en esta legislatura?

-R: Han sido un vehículo de comunicación perfecto, creo que le he dado respuesta a las cuestiones que han planteado los seguidores y considero que se ha abierto un canal próximo donde se atiende, se interactúa y se demuestra proximidad y compromiso. Las que utilizo son Instagram, Facebook y Twitter, tengo aproximadamente 13.000 seguidores, son horas de dedicación pero lo considero en estos tiempos también parte esencial de mi trabajo y de mi servicio al ciudadano.

-P: ¿Por qué el lema ‘Me gusta San Vicente’?

-R: Para los que disfrutamos con el servicio público y la atención a los demás lo tenemos que hacer con un objetivo muy claro y creo que ese debe ser nuestra Ciudad, trabajar y pensar en todo momento por mejorar, por hacer un municipio agradable para vivir, accesible con servicios, con todo lo necesario para que estén cubiertas las necesitadas de todos y todas.

-P: El programa electoral, ¿qué significa para el PSOE?

-R: Nuestro partido considera que el programa electoral es el compromiso con el que nos presentamos antes la ciudadanía, y para su elaboración dedicamos mucho esfuerzo, trabajo, reuniones y recopilación de ideas de los que quieren aportar para que se convierta en un documento de referencia a lo largo del mandato que tenemos que cumplir y que es el contrato que tenemos con nuestros votantes.

-P: ¿Qué destacaría del programa de 2019?

-R: Sobre todo la responsabilidad con la que está hecho, no hay cosas irrealizables, no hay promesas que de antemano sabes que no puedes cumplir pero que quedan bien para la campaña electoral, queremos un San Vicente para todos y todas, donde el espacio urbano se siga ganando para los peatones, donde los colectivos tan importantes que tiene esta Ciudad, se sientan bien tratados y con espacios adecuados para sus necesidades, seguir manteniendo lo que ya tenemos, sin olvidarnos de nuevas infraestructuras necesarias para el día a día. Una ciudad Universitaria, igualitaria, con servicios, potenciando nuestro comercio y la industria, donde no suben los impuestos.

-P: ¿Cómo es la lista que presenta el Partido Socialista?

-R: Es una lista de personas vinculadas a la sociedad sanvicentera, con una mezcla en sus primeros puestos de experiencia y renovación, con personas muy comprometidas con el proyecto socialista y que están dispuestos a darlo todo para mejorar San Vicente del Raspeig, conscientes de que el trabajo será duro, pero con el convencimiento de poder ser útiles para nuestra localidad.

-P: ¿Qué expectativas tiene el Partido Socialista para estas elecciones municipales?

-R: Después de los resultados obtenidos el pasado 28 de abril donde el PSOE fue la fuerza más votada, las expectativas son ambiciosas, teniendo en cuenta siempre que es necesaria una alta participación y somos 11 partidos los que nos presentamos a estas elecciones.

Consideramos muy importante ser la primera fuerza política del municipio y vamos a trabajar durante la campaña muy fuerte para hacer llegar nuestras propuestas y que nos consideren la mejor opción para seguir manteniendo la alcaldía de San Vicente.

San Vicente Ciudad Universitaria

“Tenemos la gran suerte de ser Ciudad Universitaria y ese aspecto debemos valorarlo y potenciarlo desde todos los aspectos, la riqueza que genera para el municipio, el conocimiento, la posibilidad de trabajar juntos de beneficiarnos de todas las potencialidades que esta tiene es nuestra obligación ir de la mano de la Universidad en todos los sentidos!