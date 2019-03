Isabel Bonig: "Era un gobierno que prometía mucho y los principales problemas de los ciudadanos no se han resuelto"

× 1 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante × 2 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante × 3 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante × 4 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante × 5 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante × 6 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante × 7 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante × 8 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante × 9 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante × 10 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante × 11 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante × 12 de 12 Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante Prev Next

Isabel Bonig, candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat Valenciana visitó la Universidad de Alicante invitada por un grupo de alumnos a un foro dónde pudieran escuchar de primera mano las iniciativas que desde el PP se plantearían en el sector educativo si alcanzara la presidencia de la Comunitat. Los estudiantes y profesores aprovecharon para intercambiar ideas y propuestas a la candidata que durante una hora explicó el proyecto educativo de su partido. El Raspeig aprovechó el paso de la candidata por el campus universitario para conocer la situación actual y la valoración de la legislatura prácticamente finalizada en nuestra Comunidad.

P.- Se ha cambiado el calendario electoral con las autonómicas coincidiendo con las generales.¿Cómo afecta este cambio a la campaña autonómica?

R.-Se está mirando por el bien electoral del señor Sánchez que quiere seguir gobernando aunque para ello tenga que seguir pactando con los separatistas, con los amigos de eta, bildu, y con la extrema izquierda de Podemos.

El señor Puig adelanta las elecciones por que está absolutamente agotado este Consell y porqué él, que al principio no quería unirse a Sánchez, cree que uniéndose ahora va arrastrar esa ola.

Desde luego lo que no va a poder es cumplir con la “agenda valenciana”. Él decía que quería unas elecciones en las que se hablara de la agenda valenciana y hasta ahora no estamos oyendo hablar de ello, sino todo lo contrario, de cómo se le llama la atención al partido socialista por que no cumple los presupuestos, de cómo se están subiendo impuestos, de cómo anuncia la Ford que se podían perder 400 empleos, de cómo muchas empresas están empezando a despedir, de cómo suben impuestos, es decir no estamos hablando de los problemas valencianos sino del interés del PSOE.

P.- ¿Cómo valora estos 4 años con Mónica Oltra y Ximo Puig al frente de la Generalitat?

R.-Yo creo que han sido 4 años de inmovilismo total. Era un gobierno que prometió mucho y los tres principales problemas que tienen los valencianos no se han resuelto. Sigue existiendo el desempleo, y de hecho se han paralizado un montón de proyectos, aquí en Alicante con Ikea, en Alcoi con Alcoi Innova por puro sectarismo político. Los niños siguen en barracones, 14000 niños en barracones. Colegios no han construido ninguno, todos los que han construido son los que dejó el PP y tenemos más valencianos en lista de espera en sanidad que teníamos antes, 8500 más que cuando gobernaba el PP. Estos son los tres principales problemas de los valencianos y el Psoe y Compromís en vez de resolverlos lo que han conseguido es empeorarlos. Estamos en una comunidad que han utilizado la educación para enfrentar y para imponer un modelo lingüístico que no deja libertad a los padres.

P.-Desde tu partido se asegura que están siguiendo la misma ruta educativa que en Cataluña.

R.-Es la misma hoja de ruta que aplicó el nacionalismo separatista en Cataluña hace 20 años. Si hace 20 años les hubieran dicho a los catalanes que estarían como están nadie se lo habría creído, por eso hay que aprender de esos errores. El Partido Popular es el único partido que ha acudido a los tribunales y ha defendido a los padres, a las Ampas, a los directores de los colegios, a la libertad de los padres de elegir centro y lengua. Han atacado a la concertada, a las escuelas infantiles y al modelo lingüístico. Nosotros no estamos en contra del valenciano, estamos a favor pero no de la imposición, queremos que los padres puedan elegir el centro y la lengua. Es una legislatura en la que han hecho de la educación una gran confrontación y ahí están las más de 30 sentencias del TSJV que han anulado toda la política educativa del PSPV y Compromís.

P.-¿Y el requisito lingüístico?

R.-El requisito lingüístico lo mantendremos únicamente para los profesores de valenciano para el resto no. Nosotros queremos que sea un mérito y no un requisito de acceso a la función publica, por que hemos visto que esto ha cambiado mucho que la realidad social es diferente y que este gobierno de Psoe y Compromís lo que ha hecho es aprovechar ese resquicio para confrontar e imponer un modelo de inmersión lingüística con el que no estamos de acuerdo y que además es ilegal, lo han dicho los tribunales.

P.- Han sido cuatro años muy intensos para su partido. ¿Como definiría la situación actual con Pablo Casado al frente?

R.-Es una relación muy buena. Hay muy buena sintonía con Pablo Casado que ha sido un revulsivo para el PP, estoy orgullosa de haber peleado como presidenta del PP por que hubiera primarias que han permitido abrir el partido y que se produjera un relevo generacional igual que se ha producido aquí en la comunidad. Creo que es importante aunar la experiencia

Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante Isabel Bonig escuchando a un joven universitario en el campus de la UA

que tiene el partido y la renovación que también es necesaria.

P.-¿Qué siente cuando les acusan de corrupción?

R.-Puedo entender que la gente esté cabreada y a los primeros que nos duele es a nosotros, a la gente honrada que hay en el PP, que ha trabajado muchos años por este partido pero que ha sido injusto por que no todo el mundo ha sido así, hay mucha gente que ha dedicado parte de su vida a este proyecto político y no ha sido corrupta pero entendemos que hay gente que no ha estado a altura y yo ya he pedido perdón muchas veces, y lo que siempre digo, pediré perdón por los errores cometidos pero no por ser del Partido Popular porqué hay algunos que parece que quieren que pidamos perdón por ser del Partido Popular y mire usted corrupción hay en todos los partidos aunque eso a mí no me vale, la que me duele es la de mi partido y todos los partidos debemos luchar contra la corrupción y ser contundentes.

P.-¿Es posible erradicar la corrupción de la vida pública?

R.-Erradicarla definitivamente, no, es parte de la condición humana, es como la maldad, ¿es posible que la gente sea buena y no mate?, es difícil, lo que hay que hacer es poner barreras y controles para que no se produzca y ser contundentes cuando se produce y dejar actuar a las instituciones, al poder judicial, preservando también la presunción de inocencia porque muchas veces se acusa injustamente a gente que después se les declara inocentes.

P.- Fue un impacto el apoyo a VOX en las andaluzas. ¿Cómo piensa que evolucionará esta formación en los próximos comicios?

R.-Nosotros no sabemos como evolucionara pero el pacto que se firmó en Andalucía es perfectamente subscribible en cualquier otro territorio porqué al final se habla de cosas que el PP comparte y de cosas que son perfectamente asumibles, aquellas que no sean asumibles no se pactarán y no se asumirán como ha pasado en Andalucía

P.- ¿Se plantean algún posible pacto con ellos, con Ciudadanos o con algún otro partido?

R.-En Madrid gobernamos con Ciudadanos, pero ellos también han pactado con el Psoe, Ciudadanos decidirá con quien pacta. El PP es el partido mayoritario en esta comunidad, tenemos muy claro cual es nuestro proyecto político, somos un partido responsable, un partido de gobierno, sabemos gestionar, hemos hecho cosas mal pero sabemos gestionar, hemos sacado a este país dos veces de la crisis, hemos sabido crear empleo, cuando otros, los socialistas, lo destruyen, nosotros hablaremos de nuestro programa, que coincidimos con otros, perfecto, que no coincidimos, pues mala suerte.

× Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante Isabel Bonig junto a representantes del PP local y de la Generalitat

P.- ¿Cómo se percibe desde la distancia la actualidad política de San Vicente en estos 4 años de tripartito de izquierdas?

Cualquiera que pase por San Vicente y conozca el territorio puede ver que el Partido Popular lo revolucionó, lo cambió y ahora lo que veo es una ciudad muerta, sin dinamismo, sin alegría, sin inversión. Unos gobiernos del cambio que están todos con problemas internos, que quitaron delegaciones, con pase de concejales al grupo mixto, con dimisiones, un desastre, veo que los gobiernos que venían a hacer el cambio no han cambiado, no han gestionado y veo lo que ha hecho el PP en la universidad, en el campus en el Tram , en las autovías, en las plazas, en el nuevo ayuntamiento, en la rehabilitación del casco histórico, la diferencia es abismal.

P.- El PP en San Vicente también vive un periodo de renovación, no exento de polémicas. ¿Cómo ve la candidatura de Óscar Lillo?

R.-La veo una candiatura ganadora, a Óscar lo veo como próximo alcalde de San Vicente. Óscar Lillo es una persona valiente, formada y comprometida, sin duda va a ser el próximo alcalde de San Vicente.

× Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante Ócar Lillo, candidato del PP a la alcaldía, durante el foro con Isabel Bonig

P.- Usted sabe lo que es ser alcaldesa de un municipio (Vall D´Uixó). ¿Cuál es la mejor forma de gestionar un Ayuntamiento?

Sin sectarismo y como si gobernases tu propia casa, con sentido común, trabajo y mucha humildad.

P.- Un tema recurrente en nuestro municipio son las infraestructuras. Usted que ha sido consejera en este ámbito, ¿Cree que si gobierna en la Comunitat aumentarán las infraestructuras?

Las hemos hecho prácticamente todas, tenemos experiencia acreditada

P.- ¿Nos encontramos en un entorno como el de la UA, que es un gran pilar para San Vicente, Alicante y la Comunitat? ¿Qué novedades a nivel educativo presenta en su programa?

R.-Lo primero es libertad de los padres a la hora de elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos y el centro para sus hijos. Nosotros apostamos por la pública pero también por la concertada, que también es pública, que la gente pueda elegir. Pensamos en un plan de fomento del valenciano en las zonas castellano parlantes ya que el valenciano es una riqueza pero no se puede imponer por que cuando se impone la gente se vuelve contra él. Que el valenciano sea un mérito no un requisito de acceso, que en las escuelas públicas, en uno de cada cinco colegios los profesores se vayan formando de manera que el 80% de las asignaturas se den en inglés, como si fuera un colegio británico y que los niños salgan aprendiendo castellano, valenciano e inglés, como un colegio británico o francés pero al que todo el mundo no puede acceder. Yo quiero que la pública sea de calidad para todo el mundo y especialmente para aquellas familias que no tienen recursos y no se puedan permitir el lujo de llevar a sus hijos a colegios privados, para que realmente tengan igualdad de oportunidades.

P.- ¿Es verdad que hay una gran diferencia en las políticas de asuntos sociales entre este gobierno y los de su partido?

R.-Desde el PP hemos hecho prácticamente todo, todos los programas de atención a menores, todos los programas de atención a mujeres maltratadas, los programas de atención 24 horas, a discapacitados, los centros de día, el programa menjar a casa. Lo que ellos han hecho es continuar lo que habíamos hecho nosotros. En la colaboración publico-privada a pesar de repetir una y otra vez que iban a quitarla, ha continuado pero sin duda han empeorado la gestión simplemente por querer deshacer lo que había hecho el PP. Y para más inri la gestión de menores ha sido un auténtico desastre de la señora Oltra y de Compromís, ella que tanto habla de defender a los más necesitados lo que han conseguido con sus políticas sectarias es aumentar las listas de la dependencia.

P.-¿Cómo ven desde su partido que no les dejen participar en actividades relacionadas con el feminismo?

R.-Lo vemos mal, la izquierda dice pero no hace y el PP no dice pero hace . El mejor instrumento de emancipación e igualdad de la mujer es el trabajo, y el partido que es sinónimo de trabajo es el PP; el que creo dos millones de puestos de trabajo para los mujeres, el que redujo cinco puntos la brecha salarial, el que consiguió que aumentasen los contratos indefinidos para las mujeres un 19%, el que firmó un pacto contra la violencia de genero, sí, el PP con Mariano Rajoy firmó este pacto con todos los partidos. Me cabrea bastante que sean temas de los que se apodere la izquierda, creo que el PP ha hecho mucho por el feminismo. Hemos tenido alcaldesas, ministras, presidentas del Congreso, del Senado. La primera mujer Presidenta del Congreso y del Senado fue una mujer del PP, la primera comisaria fue una mujer del PP, la primera presidenta electa de una comunidad también fue del PP, me fastidia que digan eso y desde luego el feminismo no puede ser una lucha entre el hombre y la mujer sino que tiene que ser una lucha entre todos para conseguir la igualdad y yo creo que la izquierda hace cosas por la mujer y el centro-derecha también, parece que nos quieren excluir. Yo soy mujer y quiero lo mejor para las mujeres, yo creo que seria mejor que todos aunásemos esfuerzos en lugar de promover confrontaciones.

× Ampliar Isabel Bonig(PP) en la Universidad de Alicante

P.- ¿Parece que el trasvase Tajo-Segura está en entredicho?

R.-Nosotros defendemos a ultranza el trasvase, somos el partido del pacto del agua. La guerra del agua la empezaron otros, nosotros acabamos con la cláusula Narbona que suponía el fin del trasvase, hemos presentado una iniciativa para que todos los partidos defendamos el trasvase que supone 110000 puestos de trabajo, el abastecimiento de agua potable a 35 municipios de la provincia de Alicante y que aporta más de 2000 millones al PIB de la Comunidad, hay que defenderlo a ultranza.

P.-¿Y las listas de espera sanitarias?.

Este es el segundo problema de los valencianos. Hay 66488 valenciano en lista de espera, 8500 más que en el ultimo gobierno del PP. Proponemos reconocer por ley unos tiempos máximos de espera para hacer operaciones menores o pruebas y pasado este tiempo las personas podrían elegir si se quedan en el público o si van a un hospital concertado a hacer esas pruebas, pagándolo la Generalitat Valenciana.

- ¿Para finalizar qué destacarías de las políticas económicas, de impuestos y de apoyos a empresarios o comerciantes?

Dos novedades, cuando gobernemos eliminaremos el impuesto de sucesiones y el de patrimonio.