Inseguridad y suciedad en Santa Isabel

Vecinos del barrio Santa Isabel han manifestado su cansancio por la inseguridad y la suciedad que se vive en el barrio. Denuncian los robos que se producen, la situación de viviendas ocupadas y los negocios ilícitos que desde hace años llevan a cabo en la barriada. La inseguridad, junto a la limpieza son las principales quejas de los vecinos del barrio que dicen sentirse literalmente abandonados por el ayuntamiento. "El ejemplo lo tienes en el problema de las basuras y escombros, hace unas semanas un vecino denunció publicamente el problema del parque canino y del solar anexo. En el parque canino ya pusieron una valla, después de denunciarlo publicamente un vecino y que el ayuntamiento le contestara que ya estaba solucionado", ahora, en el solar anexo, ya denunciado hace unas semanas, y que pertenece al ayuntamiento, la situación de "dejadez municipal es más que visible, ya que continua siendo un vertedero" nos manifiesta indignado el vecino del barrio.

Queja de vecino de Santa Isabel:

Con fecha 2 de enero de 2020 envié un aviso de Mtto. acerca de el estado de degradación del mencionado solar y con fecha 17 de ese mismo mes se me respondió que se trataba de un lugar utilizado "al parecer" (sic) por la empresa responsable del alumbrado público del barrio. Ni una palabra acerca del resto del contenido, es decir, la existencia allí de basura, colchones sucios, etc. que imagino que no es ni responsabilidad de dicha empresa ni de nadie más que de los responsables de limpieza del ayuntamiento, que incumple de esta manera con sus obligaciones causando además un daño no solo a la imagen del barrio sino del medio ambiente, una figura que sería merecedora de una sanción.