Historias salvajes

El Tram destino Alicante va, como es habitual “petado” a esa hora de la tarde, son las cuatro y media más o menos y la gente se desplaza al centro a comprar o a sus barrios a descansar. También los estudiantes que han terminado su “jornada” en los institutos de San Vicente o en el campus. Parecen estar extenuados, despatarrados en sus asientos. Pero hay un grupito de cuatro que ocupa los de Prioritat Total (es decir, como se puede observar en los iconitos, reservados para los ancianos, discapacitados, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida). De nada sirve que la tapicería sea de otro color, el letrero de advertencia, pues los chavales (dos varones y dos mujeres jóvenes) lo ignoran, agarrados al móvil con sus correspondientes auriculares. Suben personas mayores, pero nada. Junto a mí, un familiar (que está en estado de gestación aunque en sus primeras semanas) no puede soportarlo y cede el asiento a una señora octogenaria que se aferra al pasamanos junto a ellos. La señora se lo agradece y se sienta, en silencio, impertérrita. No puedo evitar preguntarle por qué no se ha dirigido a los jóvenes usurpadores y maleducados para solicitarle su asiento. Ella hace un gesto negativo con la cabeza y sigue silenciosa. Me ha dado a entender que ya no está para enfrentarse a un grupo de salvajes y a lo mejor, que ya no espera nada de nadie, ni de la vida que le queda.

Mi familiar me explica que ve actitudes incívicas por todas partes. De los mismos conductores de transporte público, que deberían mantener una actitud respetuosa o ejemplar. En una ocasión, en estos días, viajando a San Juan, está esperando en la parada de la línea y el conductor, un señor de mediana edad , aprovecha el tiempo fumando. Con el cigarrillo en los labios, se dedica también a darle un repaso a los cristales y pasa echando humo por el interior del vehículo.

Entro a comprar dos bagatelas en un establecimiento oriental situado frente al Outlet de San Vicente. No es la primera vez que entro con mi inseparable mochila (que me evita cargar con bolsas de plástico y más encima pagarlas). De pronto, la mujer de la caja chilla a mis espaldas: “ ¡Mochilaaaa!..” Sorprendido, se la alcanzo a dos pasos y se la lanzo al mostrador, ya que está vacía y muy liviana. La mujer abre los ojos y la boca y vuelve a gritar. “¡No tirar!”. Se la entrego a otro dependiente que aparece y aprovecho para pedirle a él lo que necesito. Al pagar, me dirijo a ellos: “¿Tratáis a todos vuestros clientes como a ladrones?”. Y me responden que es la ley. Les contesto que nunca, nunca, me han pedido que me despoje de mis efectos personales al entrar a un comercio, al menos de españoles. Será vuestra ley, no la de España”. Y ella replica: “Sí, aquí es mi ley, mi sitio”. Me voy, indignado, pero al cabo de unos pasos pienso que si uno de los más grandes bancos de España les han tratado también a ellos como a chorizos cancelándoles arbitrariamente sus cuentas, nos lo tenemos merecidos.

A veces, reconozco, dan ganas de “voxtar”. Pero como soy un viejo cabezotas izquierdoso exiliado por el fascismo, anarquista utópico y que en casa tengo a las Naciones Unidas en la familia, nunca lo haré.