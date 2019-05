Historias salvajes(2)

× Ampliar Alex Solar

En el artículo anterior del mismo título hablaba de las actitudes incívicas en el TRAM de Alicante. Lamentablemente, son la “historia interminable” pero sin final feliz, hasta el momento. En días pasados y por motivos de salud debí viajar diariamente a Alicante ida y vuelta en la línea 2 todos los días de la semana durante casi un mes. A la misma hora, regresando a San Vicent por la tarde, subían al tren unos jovencitos de edades comprendidas entre los 17 y los 20 años aproximadamente. Su aspecto era característico, mismo corte de pelo (sienes despejadas que dejaban un frondoso tupé rizado natural), similar físico (muy esbeltos y de elevada estatura) y con ciertas modalidades en su lenguaje que denotaban tal vez que su lengua materna no era la española. Puedo equivocarme, tal vez hablaban entre ellos en una jerga barriobajera o delictiva, a juzgar por lo que se entendía acerca de enfrentamientos violentos con otros jóvenes y que ellos celebraban ruidosamente. Parecían disfrutar mucho con el relato y era tanta su euforia que saltaban y se cogían de los manillares y barras haciendo improvisados ejercicios. Para completar el cuadro, a veces aparecía un tipo sucio que parecía llevar a sus espaldas todas sus pertenencias y hacía un breve numerito para pasar luego el sombrero.

Cansado ya del deprimente espectáculo, me puse en contacto con la seguridad de la línea y debo decir que a los días siguientes y subsiguientes pude observar que no había caído en saco roto. Observé que volvían los vigilantes y los inspectores y alguien responsable se puso en contacto conmigo para comunicármelo, cosa que agradecí.

Y es que , a pesar de esto, el tranvía, que dicho sea presta un necesario servicio a los usuarios, se ha ido transformando en una especie de patio de monipodio. No hay día en que el resto de los pasajeros no seamos importunados por gentes que se dedican a la mendicidad, gente maleducada que usa mal las instalaciones, sinvergüenzas que no pagan y más encima ensucian los vagones con su presencia y sus actitudes. Desde el estudiante que apoya sus deportivas último modelo en el asiento como si estuviera en un parque hasta señores mayores que atropellan a otros de su misma edad en peores condiciones físicas, intentando entrar cuando éstos quieren salir en sillas de ruedas o andadores. Lo vi en la estación del Hospital, el anciano recriminó al impaciente y recibió como grosera respuesta: “¡Venga…cáigase!”.

Sé que esto que voy a decir molestará a más de alguien. Las ciudades influyen en la conducta de sus ciudadanos. Alicante es sucia (lo han publicado los medios hace poco y figura entre las peores de España) y no muy bella. Se degrada cada día más y sus habitantes se le van pareciendo.

¿Habrá algo o alguien que detenga esta deriva salvaje?...