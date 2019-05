Fallece Quino Martínez

× Ampliar Falleció Quino Martínez, sanvicentero, amante de las fiestas de su pueblo, residente en Bulgaria.

Hasta siempre.

Hoy nos hemos levantado con una mala noticia. Una de esas tan tristes y cercanas que nos rompen el corazón. Nos ha dejado el Cónsul de San Vicente en Sofía, y un buen amigo, Quino Martínez. Me cuesta escribir estas palabras, porque te imagino riéndote al leerlas. Como me acuerdo hoy, el día que te conocí. Hace seis años largos. Empecé en la empresa donde tú estabas en aquel entonces, y te escuché hablando en español, haciendo una broma, cómo no. Me acerqué y estuvimos de charla un buen rato. De España, de las tapas, de juntarnos un día...

Aunque nos veíamos poco, siempre manteníamos contacto a través del teléfono o las redes sociales, con las maquetas, con las elecciones, con el fútbol. Solamente me queda la esperanza, y la certeza, de que hoy, ya estás allí arriba con el otro Martínez al que tanto amabas, tu padre. Espero que desde allí sigas viendo en directo y desde un palco de honor, las fiestas de tu pueblo al que adorabas. Se despide de tí un amigo a quien le enseñaste a tomar la vida como viene, a manejar las cosas con calma, a vivir fuera de casa y fuera de España... Y todo eso, no se olvida.

Un abrazo tito Quino !!.

Antonio Castro