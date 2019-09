EU pide que el Ayuntamiento se adhiera a la Huelga Mundial por el Clima y se lea un manifiesto

EU se suma a las organizaciones que han convocado la protesta reclamando que se declare de manera inmediata la emergencia climática y se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Vicente, Alberto Beviá, considera que San Vicente debe sumarse a la Huelga y ha solicitado la lectura de un manifiesto de apoyo a esta iniciativa el próximo viernes, a las 12.00 horas, en la puerta del Ayuntamiento.

Para Beviá, el Ayuntamiento, como organización más cercana a los ciudadanos, debe escuchar a la ciudadanía y a las organizaciones que exigen un nuevo modelo socioecológico que no comprometa la supervivencia de la vida tal y como la conocemos.

Esquerra Unida se adhiere totalmente a las tesis de los convocantes de esta huelga por el clima, según las cuales la humanidad se enfrenta a uno de sus mayores retos: la crisis climática. “Una crisis, consecuencia directa del modelo de producción extractivista y consumo globalizado actuales, que pone en riesgo nuestra propia supervivencia y la de un gran número de otras especies y ecosistemas e impacta de manera injusta especialmente en las poblaciones más empobrecidas y vulnerables del mundo. No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia climática supondría la muerte y/o el malvivir de millones de personas, además de la extinción de muchas especies e, incluso, de ecosistemas completos”.

Los datos son contundentes y el tiempo juega en contra. Según Ecologistas en Acción, en el caso de la región mediterránea, una de las más vulnerables ante el cambio climático, si no se limita el incremento de la temperatura media global en 1,5 ºC las consecuencias para las generaciones presentes y futuras serán catastróficas: olas de calor más intensas y prolongadas, sequías recurrentes, desertificación, aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, falta de disponibilidad de agua potable y tierras fértiles, incendios más virulentos, empobrecimiento y aumento de las desigualdades en cualquiera de sus expresiones, etc. “Por tanto, las diferentes instituciones europeas, estatales, autonómicas y locales deben asumir su responsabilidad y estar a la altura de las necesidades que exige este momento crucial de la Historia. La lucha contra la emergencia climática no puede supeditarse a una ideología o color político, debe ser asumida por todos los partidos”.